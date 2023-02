Ein­la­dung an alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zum 12. Poli­ti­schen Ascher­mitt­woch der SPD Kirch­eh­ren­bach am Mitt­woch, 22.02.2023, 19.00 Uhr im Saal des Sport­heim des TSV Kirchehrenbach.

Bei dem Abend wird unser Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter Andre­as Schwarz in sei­ner Rede dar­auf ein­ge­hen, wie es denn in Ber­lin so läuft. Es wird wie gewohnt auch Sketchein­la­gen und poli­ti­sches Kaba­rett über kom­mu­na­le, baye­risch-frän­ki­sche u. bun­des­po­li­ti­sche The­men geben.

Natür­lich feh­len auch unse­re Rent­ner Hei­ner und Görch auch dies­mal nicht. Auch die Bür­ger­mei­ste­rin Anja Geb­hardt will auf­tre­ten. Zudem hat der Forch­hei­mer Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein sein Kom­men zuge­sagt. Das gan­ze wird in gewohn­ter Art auch heu­er wie­der musi­ka­lisch umrahmt.

Zum Essen gibt es tra­di­tio­nell Mat­jes und gebacke­ner Camem­bert. Hier­zu sind alle Bür­ger herz­lich ein­ge­la­den. Der Ein­tritt ist natür­lich kostenlos.