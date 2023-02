Der 8. Inter­na­tio­na­le Vio­lin­wett­be­werb Hen­ri Mar­teau lockt Teil­neh­men­de aus 27 Län­dern nach Oberfranken

Vom 23. April bis 6. Mai 2023 ver­sam­melt sich erneut ein Teil des welt­wei­ten Gei­ger­nach­wuch­ses in Ober­fran­ken. Zu dem unter der Trä­ger­schaft des Bezirks Ober­fran­ken ste­hen­den Inter­na­tio­na­len Vio­lin­wett­be­werb Hen­ri Mar­teau haben sich 112 Gei­ge­rin­nen und Gei­ger aus 27 Län­dern ange­mel­det. Die Band­brei­te reicht von Teil­neh­men­den aus Japan, Chi­na, Tai­wan und den USA bis zu jun­gen Vio­li­ni­stin­nen und Vio­li­ni­sten aus ganz Europa.

Seit 2002 wird die­ser Wett­be­werb im Tur­nus von drei Jah­ren aus­ge­rich­tet. Er wur­de vom „Freun­des­kreis der Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau e. V.“ ins Leben geru­fen und in den Jah­ren 2002 und 2005 auch von die­sem durch­ge­führt. Im Jahr 2007 hat der Bezirk Ober­fran­ken die Trä­ger­schaft über­nom­men und die künst­le­ri­sche und orga­ni­sa­to­ri­sche Gesamt­lei­tung des Wett­be­werbs den Hofer Sym­pho­ni­kern über­tra­gen. „Wir freu­en uns sehr, dass der 2020 coro­nabe­dingt abge­sag­te Vio­lin­wett­be­werb nun end­lich statt­fin­den kann und erneut jun­ge Gei­ge­rin­nen und Gei­ger aus aller Welt ihr Kön­nen bei uns in Ober­fran­ken prä­sen­tie­ren“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Die erste Run­de und das Semi­fi­na­le fin­den im Haus Mar­teau in Lich­ten­berg statt. Alle Teil­neh­men­den wett­ei­fern dort mit der Inter­pre­ta­ti­on von Wer­ken Bachs, Mozarts und Paga­ni­nis um den Ein­zug in die näch­ste Run­de. Sech­zehn Semi­fi­na­li­sten stel­len ihr Kön­nen bei einem Reci­tal unter Beweis. Dies beinhal­tet unter ande­rem das Pflicht­stück von Hen­ri Mar­teau, den ersten Satz einer Beet­ho­ven-Sona­te, ein Prä­lu­di­um von Max Reger und die Auf­trags­kom­po­si­ti­on des Chi­ne­sen Xiao­gang Ye.

Die sechs Fina­li­stin­nen und Fina­li­sten stel­len sich im Fest­saal der Frei­heits­hal­le Hof der Jury mit der Inter­pre­ta­ti­on eines Vio­lin­kon­zerts, beglei­tet durch die Hofer Sym­pho­ni­ker. Die Kan­di­da­ten spie­len um Preis­gel­der in Höhe von ca. 30.000 Euro, Sti­pen­di­en und zahl­rei­che Son­der­prei­se. Die Lei­stun­gen wer­den von einer renom­mier­ten inter­na­tio­na­len Jury bewer­tet. Den Jury­vor­sitz hat erneut Gil­bert Var­ga über­nom­men. Eine Jugend­ju­ry, bestehend aus zehn jun­gen, talen­tier­ten Gei­ge­rin­nen und Gei­gern der Musik­schu­le der Hofer Sym­pho­ni­ker, wird im Fina­le ihren Favo­ri­ten küren. Alle Wer­tungs­run­den und Kon­zer­te sind öffent­lich. Bei den Final­run­den ist auch das Publi­kum herz­lich ein­ge­la­den, aktiv teil­zu­neh­men und über den Gewinn des Publi­kums­prei­ses abzustimmen.

Medi­en­part­ner des Pro­jek­tes ist wie­der­holt der Baye­ri­sche Rund­funk, der mit dem 1. Preis­trä­ger des Wett­be­werbs eine Rund­funk­auf­nah­me und eine CD pro­du­zie­ren wird.

Am 6. Mai 2023 fin­det im Fest­saal der Frei­heits­hal­le Hof das Gala­kon­zert als krö­nen­der Abschluß statt, bei dem sich die Preis­trä­ger soli­stisch und mit den Hofer Sym­pho­ni­kern unter der Lei­tung von Chri­stoph-Mathi­as Muel­ler auf der Büh­ne dem Publi­kum präsentieren.

Der Inter­na­tio­na­le Vio­lin­wett­be­werb Hen­ri Mar­teau hat sich vor allem durch sei­ne herz­li­che und fami­liä­re Atmo­sphä­re einen Namen gemacht. Die Teil­neh­men­den sol­len sich wäh­rend des Wett­be­werbs vom 23. April bis 6. Mai 2023 in ihrem Umfeld beson­ders wohl füh­len, um ihr Bestes geben zu kön­nen. Des­halb wer­den noch Gast­fa­mi­li­en gesucht, die jun­ge Men­schen bei sich auf­neh­men. Inter­es­sier­te Fami­li­en kön­nen sich gern im Wett­be­werbs­bü­ro mel­den, Tel. 09281 7200–13.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie online unter www​.vio​lin​wett​be​werb​-mar​teau​.de.