Erneue­rung der Was­ser- und Gasleitungen

Stadt und Stadt­wer­ke Bam­berg laden am Mitt­woch, 22. Febru­ar, zur Info­ver­an­stal­tung ein.

In den kom­men­den Mona­ten müs­sen die Stadt­wer­ke Bam­berg zur dau­er­haf­ten Sicher­stel­lung der Trink­was­ser­ver­sor­gung an der Würz­bur­ger Stra­ße neue Was­ser­lei­tun­gen ver­le­gen. In die­sem Zusam­men­hang sol­len auch die Gas­lei­tun­gen und die Haus­an­schlüs­se für Was­ser und Gas erneu­ert werden.

Wegen der Arbei­ten wird die Würz­bur­ger Stra­ße nach der Ein­mün­dung Obe­rer Ste­phans­berg bis Höhe Lau­ren­zi­platz ab 27. Febru­ar bis zum Herbst – stadt­ein­wärts – zur Ein­bahn­stra­ße. Der Ver­kehr am Kaul­berg stadt­aus­wärts in Rich­tung Kli­ni­kum wird über den Kar­me­li­ten­platz – Am Knöck­lein – Pan­zer­lei­te – Artur-Land­graf-Stra­ße umge­lei­tet. Auch die Bus­sen fah­ren die­se Umlei­tung. Das Teil­stück Am Knöck­lein wird zur Ein­bahn­stra­ße, die Durch­fahrt von der Pan­zer­lei­te zu Sutte/​Matern/​Kaulberg ist nicht mehr mög­lich. Der Rad­ver­kehr ist von den Ein­bahn­füh­run­gen nicht betrof­fen. Emp­foh­len wird, die­sen Bereich weit­räu­mig zu umfah­ren. Für Fahr­ten in Rich­tung Ste­gau­rach soll­ten alter­na­ti­ve Rou­ten genutzt wer­den. Die Umlei­tun­gen wer­den ent­spre­chend ausgeschildert.

„Wir bie­ten einen Ter­min für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger an und beant­wor­ten dabei kom­pe­tent alle Fra­gen, die im Zusam­men­hang mit der Bau­stel­le auf­tau­chen“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. Des­halb laden die Stadt und die Stadt­wer­ke Bam­berg am Mitt­woch, 22. Febru­ar, um 18 Uhr zu einer Info­ver­an­stal­tung in den Pfarr­saal St. Urban, Baben­ber­ger­ring 26, ein. Anmel­dun­gen zu der Info­ver­an­stal­tung sind online unter www​.stadt​wer​ke​-bam​berg​.de/​i​n​f​o​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​ung möglich.

Die Stadt­wer­ke beto­nen, dass die Bau­maß­nah­me der Ver­sor­gungs­si­cher­heit in Bam­berg dient. Weil es in den ver­gan­ge­nen Jah­ren im Bereich der Würz­bur­ger Stra­ße und des Kaul­bergs ver­mehrt zu Was­ser­rohr­brü­chen gekom­men ist, müs­sen die Stadt­wer­ke nicht nur in den näch­sten Mona­ten die Lei­tun­gen an der Würz­bur­ger Stra­ße aus­tau­schen, son­dern in den kom­men­den Jah­ren auch am obe­ren, mitt­le­ren und unte­ren Kaul­berg. Bei ihrer Pla­nung für die wei­te­ren Bau­ab­schnit­te wer­den sich die Stadt­wer­ke an wei­te­ren Bau­tä­tig­kei­ten in der Stadt ori­en­tie­ren, um die Aus­wir­kun­gen auf den Ver­kehr wie­der so gering wie mög­lich zu gestalten.

Auch die Bus­se fah­ren eine Umleitung

Auf­grund der jetzt star­ten­den Bau­ar­bei­ten in der Würz­bur­ger Stra­ße wer­den ab Mon­tag, 27. Febru­ar 2023, die Stadt­bus­li­ni­en 901, 908, 912, 918 und 937 umge­lei­tet. Stadt­aus­wärts kön­nen die Hal­te­stel­len Lau­ren­zi­stra­ße und Lau­ren­zi­platz nicht bedient wer­den, auf der Nacht­li­nie 937 zudem die Hal­te­stel­le „Würz­bur­ger Stra­ße“. Statt­des­sen fah­ren die Bus­se über die Pan­zer­lei­te und bedie­nen die Hal­te­stel­len Matern­stra­ße, Doro­theen­stra­ße und Pan­zer­lei­te. Wegen der Ein­bahn­stra­ßen­re­ge­lung Am Knöck­lein wird die Linie 918 stadt­ein­wärts über den Kaul­berg umge­lei­tet. Hier ent­fal­len die Hal­te­stel­len Auf dem Ler­chen­bühl bis Matern­stra­ße. Statt­des­sen wer­den die Hal­te­stel­len Lau­ren­zi­platz und Lau­ren­zi­stra­ße bedient.