BRK Bay­reuth unter­stützt Vermisstensuche

Am Mitt­woch, 15. Febru­ar 2023 um 00:54 alar­mier­te die inte­grier­te Leit­stel­le Bayreuth/​Kulmbach den Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst und die Unter­stüt­zungs­grup­pe Sani­täts­ein­satz­lei­tung nach Spei­chers­dorf zu einer Suche nach einer ver­miss­ten Person.

Um sich ein erstes Bild von der Lage machen zu kön­nen und um über geeig­ne­te Ein­satz­mit­tel zu ent­schei­den, fuhr der Ein­satz­lei­ter nach Spei­chers­dorf. Nach einer ersten Ein­satz­be­spre­chung mit der Poli­zei ent­schied er, Such­hun­de des BRK ein­zu­set­zen. Durch die Leit­stel­le wur­de daher die Fach­dienst­lei­te­rin Ret­tungs­hun­de­staf­fel, die für die Koor­di­na­ti­on des Such­hun­de­ein­sat­zes zustän­dig ist, ein Man­trai­ler des BRK aus Hof und drei Flä­chen­such­hun­de des Bay­reu­ther BRK Kreis­ver­ban­des alarmiert.

Zusam­men mit Kräf­ten der Feu­er­weh­ren aus Kir­chen­lai­bach und Spei­chers­dorf such­ten die Hun­de­füh­rer mit ihren vier­bei­ni­gen Kame­ra­den den Bereich um den Ort, an dem der Ver­miss­te das letz­te Mal gese­hen wur­de, ab. Der Man­trai­ler, der spe­zi­ell dar­auf trai­niert ist, an einem vom Ver­miss­ten stam­men­den Gegen­stand zu rie­chen und dann nach einer Spur zu suchen, nahm auch eine Spur des Ver­miss­ten auf, konn­te die­se aber in der Fol­ge nicht hal­ten. Auch die Flä­chen­such­hun­de hat­ten kei­nen Erfolg.

Zum Ein­satz kam auch erst­mals die neue Droh­ne der BRK-Kreis­ver­ban­des. Trotz des ungün­sti­gen Flug­wet­ters (Nebel und Käl­te, teil­wei­se Ver­ei­sung der Rotor­blät­ter) konn­ten die Gleis­an­la­gen und Frei­flä­chen am Rand der Gemein­de abge­flo­gen wer­den. Mit der in der Droh­ne befind­li­che Wär­me­bild­ka­me­ra hät­ten die Ein­satz­kräf­te den Ver­miss­ten, wäre er im über­flo­ge­nen Bereich gewe­sen, ent­decken können.

Die Mit­glie­der des Füh­rungs­dien­stes IuK des Bay­reu­ther BRK über­nah­men neben der Kom­mu­ni­ka­ti­on vor Ort die Lage­kar­ten­füh­rung und Ein­tei­lung der Such­ge­bie­te um den Ver­schwin­de­punkt der ver­miss­ten Per­son sowie die Ein­satz­do­ku­men­ta­ti­on und Regi­strie­rung der ein­ge­setz­ten Kräfte.

Nach rund 9 Stun­den war um 09:50 Uhr für die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den des BRK Einsatzende.

Die Feu­er­wehr Kir­chen­lai­bach hat­te die Ver­sor­gung der Ein­satz­kräf­te auch des BRK mit Geträn­ken und einem klei­nen Imbiss wäh­rend des stun­den­lan­gen Ein­sat­zes bei nied­ri­gen Tem­pe­ra­tu­ren übernommen.

Der Ver­miss­te konn­te in der Nacht nicht gefun­den wer­den, die Suche geht wei­ter und wird durch die Bay­reu­ther Poli­zei koordiniert.