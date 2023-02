Leben im Ver­bor­ge­nen – die wun­der­ba­re Welt der Moo­se und Flechten

Der Forch­hei­mer Arten­ken­ner-Pass hat das Ziel, spe­zi­ell jün­ge­ren Natur­be­gei­ster­ten – zwi­schen 10 und 20 Jah­ren – Arten­kennt­nis­se bei Pflan­zen und Tie­ren zu ver­mit­teln, die ihnen in der Schu­le und spä­ter in Beruf und Ehren­amt von Nut­zen sein können.

Auf viel­fa­chen Wunsch bie­ten wir im Febru­ar einen wei­te­ren kosten­frei­en Kurs an, der sich auch an erwach­se­ne Natur­lieb­ha­ber rich­tet. Herr Prof. Dr. Wer­ner Neze­dal führt am Sams­tag, dem 25. Febru­ar 2023, einen Kurs über hei­mi­sche Moo­se und Flech­ten (ca. 2,5h) durch. Treff­punkt ist um 14:00h der klei­ne Park­platz in Forch­heim-Nord, Karl-Brö­ger-Str/Ecke Eichen­dorff­str. Es sind kei­ne Vor­kennt­nis­se not­wen­dig (Grund­kurs).

Anmel­dung über www​.arten​ken​ner​pass​.de oder tele­fo­nisch über 09191–65960 (Geschäfts­stel­le Bund für Natur­schutz Forch­heim, täg­lich 9–12:00h).