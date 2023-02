Kom­men­de Ver­an­stal­tun­gen im fif­ty-fif­ty Erlan­gen im Febru­ar 2023

WENI­GE REST­KAR­TEN: Clau­dia Bill „Wei­ber­fa­sching – Best of Bill“: DO., 16.02.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLAN­GEN Nach dem ful­mi­nan­ten Auf­tritt im aus­ver­kauf­ten fif­ty-fif­ty im Novem­ber 2022…