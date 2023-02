Ter­mi­ne im März 2023

Don­ners­tag, 2. März

15–18 Uhr Spie­le­club im UG des Kul­tur­zen­trums Jahnhalle

19–22 Uhr Senio­ren-Modell­bahn­freun­de in der Haupt­stra­ße 10

Mon­tag, 6. März

10–12 Uhr Sprech­stun­de des Senio­ren­bei­rats im Rathaus

Diens­tag, 7. März

15–18 Uhr Schach­freun­de im UG des Kul­tur­zen­trums Jahnhalle

Don­ners­tag, 9. März

14.30 Uhr Tref­fen der ev. Ruhe­ständ­ler im ev. Gemeindehaus

„Pas­si­ons­zeit: Bil­der – Tex­te – Musik“

Ansprech­part­ne­rin: Pfar­re­rin Chri­sti­ne Jahn, Tel. 2327

15–18 Uhr Spie­le­club im UG des Kul­tur­zen­trums Jahnhalle

19–22 Uhr Senio­ren-Modell­bahn­freun­de in der Haupt­stra­ße 10

Mon­tag, 13. März

10–12 Uhr Sprech­stun­de des Senio­ren­bei­rats im Rathaus

Diens­tag, 14. März

15–18 Uhr Schach­freun­de im UG des Kul­tur­zen­trums Jahnhalle

Mitt­woch, 15. März

14.30 Uhr Senio­ren­nach­mit­tag „Fasching“ des Senio­ren­krei­ses St.Marien im Schu­lungs­raum der FFW Hagenau

Ansprech­part­ne­rin­nen: A. Don­hau­ser (Tel. 5348), G. Tann­häu­ser (Tel. 4359), A. Hott­ner (Tel. 9480), D. Wal­ter (Tel. 789500)

Don­ners­tag, 16. März

10.00 Uhr Aktiv­ta­ge 50 Plus „Wan­dern in der Nähe von Her­zo­gen­au­rach“: Von Haup­ten­dorf wan­dern wir nach Burg­stall. Nach dem Mit­tag­essen geht es auf einem kür­ze­ren Weg zurück zu den Autos. Treff­punkt: Unte­re Karlstraße

15–18 Uhr Spie­le­club im UG des Kul­tur­zen­trums Jahnhalle

19–22 Uhr Senio­ren-Modell­bahn­freun­de in der Haupt­stra­ße 10

Mon­tag, 20. März

10–12 Uhr Sprech­stun­de des Senio­ren­bei­rats im Rathaus

Diens­tag, 21. März

15–18 Uhr Schach­freun­de im UG des Kul­tur­zen­trums Jahnhalle

Don­ners­tag, 23. März

15–18 Uhr Spie­le­club im UG des Kul­tur­zen­trums Jahnhalle

19–22 Uhr Senio­ren-Modell­bahn­freun­de in der Haupt­stra­ße 10

Mon­tag, 27. März

10–12 Uhr Sprech­stun­de des Senio­ren­bei­rats im Rathaus

Diens­tag, 28. März

15–18 Uhr Schach­freun­de im UG des Kul­tur­zen­trums Jahnhalle

Don­ners­tag, 30. März

15–18 Uhr Spie­le­club im UG des Kul­tur­zen­trums Jahnhalle

19–22 Uhr Senio­ren-Modell­bahn­freun­de in der Haupt­stra­ße 10

Regel­mä­ßi­ge Sprech­stun­den des Seniorenbeirates

Mon­tag, 10.00–12.00 Uhr im Rat­haus (2. OG, Fahr­stuhl) oder nach indi­vi­du­el­ler Ver­ein­ba­rung unter der Tel.-Nr. 0175 / 90 22 020

Infor­ma­ti­on und Bera­tung zu den Themen:

• Vorsorgevollmacht/​Patientenverfügung

• Pfle­ge­grad und Pflegetagebücher

• Unter­stüt­zung bei der Suche von Per­so­nen für „Hil­fen im Alltag“

Ent­spre­chen­des Infor­ma­ti­ons­ma­te­ri­al (Unter­la­gen, For­mu­la­re usw.) wer­den dafür kosten­los zur Ver­fü­gung gestellt.

All­ge­mein

Senio­ren­ge­rech­te Gym­na­stik, Sport­zen­trum (DOMI­ZIL-Hal­le)

„Fit über 50“: Mo, 09.30–10.30 Uhr und Mi, 10.45–11.45 Uhr

70 plus „aktiv und sta­bil“: Mo, 10.30–11.30 Uhr

Stuhl­gym­na­stik mit Gedächt­nis­trai­ning (ev. Gemein­de­haus, Kir­chen­platz 7) Mi, 09.30–10.30 Uhr und 10.30–11.30 Uhr