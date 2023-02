Die Kin­der oder Enkel sind schon zu groß für den Kin­der­wa­gen oder das Fahr­rad? Für die Aus­stat­tung der Pro­duk­ti­on „Die Rat­ten“, die am 31. März 2023 Pre­miè­re im Gro­ßen Haus fei­ert, sucht das Thea­ter Hof Kin­der­wä­gen, Bug­gys, Bob­by Cars und Kinderfahrräder.

Wer so etwas zu ver­schen­ken hat, wird gebe­ten, sich bei der Requi­si­te des Thea­ters Hof (Tel.: 7070–156, e‑Mail: requisite@​theater-​hof.​de) zu mel­den oder die Fahr­zeu­ge direkt an der Thea­ter­pfor­te am Büh­nen­ein­gang auf der Rück­sei­te des Thea­ters (Frö­bel­stra­ße) abzugeben.