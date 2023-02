Fast 25.000 Euro sind bis Don­ners­tag­abend auf der Spen­den­kon­to des Land­krei­ses Bam­berg für die Erd­be­ben­op­fer im tür­kisch-syri­schen Grenz­ge­biet ein­ge­gan­gen. „Das ist ein ech­tes, von Her­zen kom­men­des Signal der Soli­da­ri­tät mit den Betrof­fe­nen in der Erd­be­ben­re­gi­on“, zeig­te sich Land­rat Johann Kalb sehr dank­bar über die­sen Zwi­schen­stand. „In die­ser schreck­li­chen Kata­stro­phe zählt jeder Euro. Wir freu­en uns, dass Pri­vat­per­so­nen eben­so wie Fir­men und Ver­ei­ne die­sen Spen­den­auf­ruf unter­stüt­zen.“ So haben sich zum Bei­spiel auch die Orts­ver­ei­ne Viereth/​Weiher ent­schlos­sen, den Erlös der letz­ten Alt­pa­pier­samm­lung in Höhe von 417 Euro zu spen­den, auf­ge­stockt auf 500 Euro durch Pfarr­ge­mein­de­rat und privat.

Wei­ter­hin kann auf das hier­für vom Land­kreis ein­ge­rich­te­te Kon­to „Erd­be­ben“ (Ver­wen­dungs­zweck) gespen­det werden:

Kon­to­in­ha­ber: Land­kreis Bamberg

Spar­kas­se Bamberg

IBAN: DE58 7705 0000 0000 0710 01