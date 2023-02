Rei­ner Kröh­nert gastiert mit sei­nem Pro­gramm „Die größ­te Ret­tung aller Zei­ten“ am Sams­tag, den 18. Febru­ar um 20 UHR im FIF­TY-FIF­TY in Erlangen.

Rei­ner Kröh­nert schreibt dazu: Die Apo­ka­lyp­se ist da! Zwar nicht ganz so mill­en­ni­um­s­pünkt­lich wie von Nost­rad­amus, dem Maya-Kalen­der oder den Zeu­gen Jeho­vas vor­aus­ge­sagt, aber nichts­de­sto­we­ni­ger effi­zi­ent. Gut Ding will eben Wei­le haben und schlecht Ding erst recht, und so schlei­chen sie denn Schrecken ver­brei­tend übers Land – die Pla­gen aus Pan­do­ras böser Büch­se. Und sind die­se Pla­gen auch nur alle­go­risch zu ver­ste­hen – die Heu­schrecken tra­gen fei­nen Zwirn, die Kata­stro­phen wer­den als Kri­sen ver­han­delt, das Infer­no zur Chan­ce ver­klärt – so bleibt doch ein anschwel­len­des Unbe­ha­gen, das die Gemü­ter erhitzt und das Kol­lek­tiv der Erhitz­ten nach­hal­tig spal­tet. Jetzt müss­te eine Ret­te­rin her oder ein Ret­ter oder eine ret­ten­de Dop­pel­spit­ze. Wo blei­ben sie also, die Pro­phe­ten, die Hei­li­gen, die Bezwin­ger des Cha­os? Stecken sie etwa im Reform­stau? Ein Mes­si­as müss­te her – aber der müss­te auch als sol­cher erkannt wer­den! Und wer ist denn heu­te noch kom­pe­tent, einen ech­ten Mes­si­as von einem x‑beliebigen Para­noi­ker zu unterscheiden?

Dann doch lie­ber eine welt­li­che Licht­ge­stalt der Ver­söh­nung, der Ver­nunft, des Dia­logs… aber wer? Viel­leicht schlum­mert ja, irgend­wo in den ver­ges­se­nen End­la­gern aus­ge­brann­ter Polit-Ele­men­te, auf den unend­li­chen Hal­den geschei­ter­ter Hoff­nungs­trä­ge­rin­nen und ‑trä­ger, ein klei­ner Fun­ke ver­schüt­te­ter Genia­li­tät. Oder aber, es fährt ein plötz­li­cher Gei­stes­blitz in eine Prot­ago­ni­stin, einen Prot­ago­ni­sten, des aktu­ell in Ber­lin prak­ti­zie­ren­den Polit­pan­op­ti­kums. Even­tu­ell auch in meh­re­re! Wer kann das wis­sen? Wer erkennt, wer ent­tarnt den Ret­ter, die Ret­te­rin? Nun, kein Gerin­ge­rer, als der Mei­ster der ent­lar­ven­den Par­odie in den Zei­ten des Unge­wis­sen… Rei­ner Kröh­nert! Denn wenn die Not am größ­ten ist, dann ist er am besten! Dem­nächst auf der Kaba­rett-Büh­ne Ihres Vertrauens…