Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Mit Betäu­bungs­mit­tel in der Tasche zur Polizeidienststelle

Am Don­ners­tag­nach­mit­tag kam ein 20-jäh­ri­ger Mann zur Poli­zei­in­spek­ti­on, um einen Unfall zu mel­den. Nun ermit­telt die Poli­zei gegen ihn, da er Betäu­bungs­mit­tel ein­stecken hatte.

Der 20-jäh­ri­ge Mann mel­de­te am Don­ners­tag einen Ver­kehrs­un­fall bei der Erlan­ger Poli­zei. Bei der Ver­neh­mung des jun­gen Man­nes bemerk­te der auf­neh­men­de Poli­zei­be­am­te star­ken Marihuanageruch.

Wie sich her­aus­stell­te, hat­te der 20-Jäh­ri­ge zwei Tüt­chen mit Mari­hua­na im nied­ri­gen zwei­stel­li­gen Gramm­be­reich einstecken.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Vor­fahrt missachtet

Eckental/​Forth. Am Don­ners­tag­vor­mit­tag befuhr ein 63-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer die Gotz­mann-stra­ße in süd­li­che Fahrt­rich­tung. An der Kreu­zung zur Kol­ping­stra­ße miss­ach­te­te er die Vor­fahrt eines 57-Jäh­ri­gen, der mit sei­nem Pkw Daim­ler auf der Kol­ping­stra­ße in Rich­tung Haupt­stra­ße fuhr. Die Vor­fahrt ist an der Unfall­stel­le durch „rechts vor links“ gere­gelt. Bei der Kol­li­si­on blie­ben die Unfall­be­tei­lig­ten glück­li­cher­wei­se unver­letzt, an den bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand Sach­scha­den im mitt­le­ren vier­stel­li­gen Bereich.

Gegen den 20-jäh­ri­gen Erlan­ger wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Besit­zes von Betäu­bungs­mit­teln eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -