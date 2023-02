Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Tür­auf­bruch in Kin­der­hort scheitert

BAM­BERG. Zwi­schen Frei­tag, 10.02.2023, und Don­ners­tag, 16.02.2023, hat ein Unbe­kann­ter in einem Kin­der­hort in der Bam­ber­ger Innen­stadt ver­sucht, eine Türe auf­zu­he­beln. Das Vor­ha­ben schei­ter­te, es wur­de den­noch Sach­scha­den in Höhe von etwa 100 Euro angerichtet.

Erneu­ter Dieb­stahl eines Katalysators

BAM­BERG. In der Cobur­ger Stra­ße wur­de zwi­schen 06. und 14. Febru­ar die­sen Jah­res aus einem dort gepark­ten blau­en Ford Escort der Kata­ly­sa­tor aus­ge­baut und gestoh­len. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird von der Poli­zei auf knapp 1300 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Auf einem Park­platz in der Pödel­dor­fer Stra­ße stieß am Don­ners­tag­mit­tag gegen 12.40 Uhr eine Opel-Fah­re­rin auf­grund des zu gerin­gen Sei­ten­ab­stan­des gegen den Rücken einer dort ste­hen­den Frau. Der Außen­spie­gel des Opels wur­de dadurch in Mit­lei­den­schaft gezo­gen; der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 150 Euro. Die 28-jäh­ri­ge Frau wur­de durch den Zusam­men­stoß leicht verletzt.

BAM­BERG. Beim Links­ab­bie­gen von der Gereuth­stra­ße in den Ler­chen­weg hat am Don­ners­tag kurz nach 18.00 Uhr ein Peu­geot-Fah­rer eine Fuß­gän­ge­rin über­se­hen und tou­chier­te sie dem Fahr­zeug am rech­ten Bein. Die 17-Jäh­ri­ge wur­de durch den Zusam­men­stoß glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letzt. Am Auto ist kein Sach­scha­den entstanden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Schüt­zen­stra­ße wur­de am Don­ners­tag zwi­schen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr der vor­de­re lin­ke Kot­flü­gel eines dort gepark­ten grau­en 1er BMWs ange­fah­ren. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher hin­ter­ließ an dem Auto Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

23-Jäh­ri­ger hat­te Amphet­amin einstecken

BAM­BERG. Am Don­ners­tag kurz vor 14.30 Uhr wur­de ein 23-jäh­ri­ger Mann vor einer Spiel­hal­le am Bam­ber­ger Bahn­hof einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei tauch­te im Geld­beu­tel eine gerin­ge Men­ge Amphet­amin auf, was beschlag­nahmt wurde.

Fuß­gän­ger bekommt Faust­schlag ab

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­früh gegen 01.00 Uhr lief ein 23-jäh­ri­ger Mann auf den Geh­weg in der Joseph­stra­ße, als ihm ein etwa 35-jäh­ri­ger Mann ent­ge­gen­kam. Als sich der Weg der Bei­den kreuz­te, schlug der etwa 175 cm gro­ße und kräf­tig gebau­te Mann sei­nem Gegen­über plötz­lich mit der Faust ins Gesicht. Der Geschä­dig­te erlitt hier­durch eine auf­platz­te Lip­pe. Der Schlä­ger ent­fern­te sich anschlie­ßend vom Tat­ort. Die PI Bam­berg-Stadt sucht unter Tel.: 0951/9129–210 Per­so­nen, die den Vor­fall beob­ach­tet haben und nähe­re Hin­wei­se auf den Täter geben können.

49-Jäh­ri­ge ver­ur­sacht mit 2,04 Pro­mil­le Unfall und flüchtet

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­abend gegen 22.30 Uhr wur­de eine Poli­zei­strei­fe in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße dar­auf auf­merk­sam, dass auf einer Ver­kehrs­in­sel die bei­den Ver­kehrs­zei­chen umge­fah­ren waren. Bei der Unfall­auf­nah­me fan­den die Beam­ten das Kenn­zei­chen des Pkws, wes­halb eine Hal­ter­nach­schau im Land­kreis Bam­berg durch­ge­führt wur­de. Dort wur­de eine 49-jäh­ri­ge Frau ange­trof­fen, die bei einem Alko­hol­test einen Wert von 2,04 Pro­mil­le erziel­te. Eine Blut­ent­nah­me sowie die Sicher­stel­lung des Füh­rer­schei­nes wur­den des­halb ange­ord­net. Am Fahr­zeug der Frau ist an der Fahr­zeug­front Total­scha­den in Höhe von etwa 8000 Euro ent­stan­den. Der Scha­den bei den bei­den Ver­kehrs­zei­chen wird von der Poli­zei auf etwa 1500 Euro beziffert.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Die Holz­tür zum Kel­ler­ab­teil eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Wachol­der­weg brach ein Unbe­kann­ter am Don­ners­tag, zwi­schen 7.00 und 15.30 Uhr, gewalt­sam auf. Ein dort abge­stell­tes Pedelec der Mar­ke Raymon/​HardRay samt Akku ließ der Dieb mit­ge­hen. Das blau-schwar­ze Rad hat einen Zeit­wert von ca. 4.000 Euro. Ein wei­te­res Kel­ler­ab­teil brach der Ein­dring­ling eben­falls auf. Ent­wen­det wur­de hier­aus jedoch nichts.

Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Sach­be­schä­di­gun­gen

PETT­STADT. Bereits am 01. Febru­ar hiel­ten sich Unbe­kann­te auf dem Gelän­de des Wald­kin­der­gar­tens auf und öff­ne­ten dort Vor­hän­ge­schlös­ser, war­fen ein Schild in den Gra­ben und bra­chen Holz­dü­bel ab, die zum Auf­hän­gen der Kin­der­ruck­säcke genutzt werden.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Auch selbst­ge­bau­te E‑Bike müs­sen ver­si­chert werden

Bam­berg. Am Don­ners­tag­mor­gen stell­ten Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei einen 38-jäh­ri­gen Mann fest, wel­cher in Gau­stadt auf einem selbst­ge­bau­ten E‑Bike unter­wegs war. Bei einer nähe­ren Betrach­tung des Geräts stell­ten sie fest, dass es durch­aus bis auf Geschwin­dig­kei­ten von über 30 km/​h geeig­net war. Zu einer Nut­zung im öffent­li­chen Stra­ßen­ver­kehr erga­ben sich dar­auf­hin nun eini­ge Ver­pflich­tun­gen. Zur Füh­rung war nun tat­säch­lich ein Auto­füh­rer­schein not­wen­dig, wel­chen der Mann aller­dings besaß. Aber er hät­te das Gerät auch TÜV-Prü­fen, Ver­si­chern und Zulas­sen müs­sen. Die­sen Pflich­ten war er nicht nach­ge­kom­men. Somit muss­te das Gerät für eine beweis­kräf­ti­ge Begut­ach­tung sicher­ge­stellt wer­den und es folgt ein Straf­ver­fah­ren wegen eines Ver­ge­hens gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz, sowie ein Buß­geld­ver­fah­ren wegen der feh­len­den Zulassung.

Dro­gen­fahrt been­det und Amphet­amin sichergestellt

Bam­berg. Gegen Don­ners­tag­mit­tag unter­zo­gen Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei den 39-jäh­ri­gen Fah­rer eines Citro­en im Bam­ber­ger Nor­den einer Ver­kehrs­kon­trol­le. Dabei bemerk­ten sie schnell dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten und der Ver­dacht auf zeit­na­hen Dro­gen­kon­sum erhär­te­te sich. Auch ein frei­wil­li­ger Dro­gen­test konn­te ihn nicht ent­la­sten, da die­ser posi­tiv auf Amphet­amin anschlug. In sei­ner vor­läu­fi­gen Unter­kunft fan­den die Beam­ten schließ­lich auch noch ca. 1,4 Gramm Amphet­amin auf und stell­ten dies sicher. Eine Blut­ent­nah­me war obli­ga­to­risch und die Wei­ter­fahrt muss­te been­det wer­den. Da der Mann kei­nen festen Wohn­sitz in Deutsch­land hat, muss­te er eine Sicher­heits­lei­stung für die zu erwar­ten­de Stra­fe im Vor­aus bezah­len. Die Staats­an­walt­schaft Bam­berg ent­schied, dass 800 Euro ange­mes­sen erschie­nen, um im vor­lie­gen­den Fall auf frei­em Fuß zu blei­ben. Gegen ihn läuft nun ein Straf­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz und ein Buß­geld­ver­fah­ren mit Fahr­ver­bot wegen der Fahrt unter Amphetamineinfluss.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Fahr­rad­dieb mit Dro­gen geschnappt

BAY­REUTH. Den rich­ti­gen „Rie­cher“ bewies eine Bay­reu­ther Poli­zei­strei­fe am Diens­tag­nach­mit­tag bei der Kon­trol­le eines 27-jäh­ri­gen Rad­fah­rers. Er hat­te nicht nur Rausch­gift in der Hosen­ta­sche, auch das von ihm genutz­te Fahr­rad war kurz zuvor gestoh­len worden.

Gegen 15.30 Uhr geriet der Mann aus Bay­reuth ins Visier der Strei­fe­be­sat­zung, als er die Liszt­stra­ße ent­lang radel­te. Schnell erhär­te­te sich der Ver­dacht, dass er etwas zu ver­ber­gen hat­te, spä­te­stens als die Beam­ten eine gerin­ge Men­ge Hero­in bei ihm fan­den. Zudem ver­wickel­te sich der 27-Jäh­ri­ge in erheb­li­che Wider­sprü­che, was die Her­kunft sei­nes Fahr­ra­des anging, auch wenn es am Diens­tag noch nicht mög­lich war, ihm einen Dieb­stahl nach­zu­wei­sen. Die Ein­satz­kräf­te ent­schlos­sen sich trotz­dem zur Sicher­stel­lung des Draht­esels, bis die Eigen­tums­ver­hält­nis­se geklärt wären. Die­se Ent­schei­dung erwies sich als gold­rich­tig, gelang es den Bay­reu­ther Ermitt­lern doch schließ­lich, über einen Auf­kle­ber am Fahr­rad­rah­men den Ver­käu­fer in Mün­chen und so die recht­mä­ßi­ge Eigen­tü­me­rin her­aus­zu­fin­den. Sie hat­te den Dieb­stahl noch gar nicht zur Anzei­ge gebracht, konn­te den Weg zur Poli­zei jetzt jedoch gleich zur Abho­lung ihres fahr­ba­ren Unter­sat­zes nut­zen. Der 27-jäh­ri­ge Tat­ver­däch­ti­ge muss sich unter­des­sen wegen der Delik­te vor der Justiz verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl

Grä­fen­berg. Am Mitt­woch­abend durch­such­ten zwei Män­ner im Alter von 18 Jah­ren in einer Ver­kaufs­bu­de der hie­si­gen Braue­rei das Büro nach Geld. Die Besit­ze­rin konn­te die bei­den auf ihrer Kame­ra live beob­ach­ten und stell­te die sie zur Rede. Dar­auf lie­fen sie in Rich­tung Stadt­mit­te davon. Eine Anzei­ge wegen ver­such­ten Dieb­stahls war die Folge.

Unfall­flucht

Eber­mann­stadt. In der Zeit vom 09.02. – 16.02.2023 beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Täter mit sei­nem Lkw ein Geschäfts­haus in der Stra­ße „Zum Brei­ten­bach“. Der Scha­den an Dach­rin­ne und Dach­zie­gel wird auf 1000 Euro bezif­fert. Der Fah­rer ent­fern­te sich uner­kannt. Hin­wei­se, die zum Täter füh­ren, erbit­tet die Poli­zei Eber­mann­stadt, Tel. 09194/73880.

Ver­kehrs­un­fall

Bie­ber­bach. Am Don­ners­tag­früh fuhr ein 18-jäh­ri­ger Hyun­dai­fah­rer von Geschwand kom­mend an die Kreu­zung in der Orts­mit­te und woll­te gera­de­aus in Rich­tung Mor­sch­reuth wei­ter. Dabei über­sah er eine von rechts kom­men­de 42-jäh­ri­ge Toyo­ta­fah­re­rin. Die­se woll­te gera­de­aus in Rich­tung Affal­ter­thal wei­ter­fah­ren. Die Autos prall­ten zusam­men. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 10.000 Euro

Son­sti­ges

Beam­te der PI Eber­mann­stadt führ­ten am Don­ners­tag­nach­mit­tag eine Laser­mes­sung auf der B 470 bei Gas­sel­dorf durch. Bei erlaub­ten 70 km/​h fuh­ren vier Ver­kehrs­teil­neh­mer zu schnell und han­del­ten sich eine Anzei­ge ein.

In Pretz­feld in der Schul­stra­ße laser­ten die Beam­ten am Don­ners­tag­vor­mit­tag in der 30er-Zone. Der schnell­ste Ver­kehrs­teil­neh­mer fuhr 28 km/​h zu schnell. Ins­ge­samt wur­den sie­ben Ver­stö­ße, davon fünf Anzei­gen, geahndet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Eggols­heim. Am Don­ners­tag­abend befuhr ein 52-jäh­ri­ger Fah­rer eines Ford die Staats­stra­ße 2244 von Neu­ses in Rich­tung Forch­heim und woll­te nach links auf die FO5 ein­bie­gen. Hier­bei über­sah er einen ent­ge­gen­kom­men­den 58-jäh­ri­gen VW-Fah­rer, sodass es zum Fron­tal­zu­sam­men­stoß kam. Bei­de Fah­rer wur­den schwer ver­letzt und wur­den vom Ret­tungs­dienst u. a. mit Brust- und Tho­rax­prel­lun­gen in ein nahe­ge­le­ge­nes Kli­ni­kum ver­bracht. Bei­de Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt wer­den und es ent­stand 23.000,00 Euro Sachschaden.

Neun­kir­chen am Brand. Am Don­ners­tag­mor­gen ließ ein 75-jäh­ri­ger Vol­vo-Fah­rer in der Stra­ße „Klo­ster­hof“ zunächst ein Mäd­chen am Zebra­strei­fen die Stra­ße über­que­ren. Anschlie­ßend woll­ten zwei 11-jäh­ri­ge Schü­ler mit ihren Fahr­rä­dern die­sen kreu­zen, wobei der Auto­fah­rer anfuhr und es dadurch zum Zusam­men­stoß kam. Die bei­den Kin­der wur­den jeweils leicht am Knie ver­letzt. Sach­scha­den ent­stand nicht.

Forch­heim. 14.000,00 Euro Sach­scha­den und zwei leicht Ver­letz­te waren die Bilanz eines Unfalls, der sich am Don­ners­tag­nach­mit­tag auf der B470 ereig­ne­te. Als der Ver­kehr in der Franz-Josef-Strauß-Stra­ße in Rich­tung Hau­sen stock­te, fuhr ein 55-jäh­ri­ger Audi-Fah­rer einer 39-jäh­ri­gen Toyo­ta-Fah­re­rin auf und schob die­se auf den Daim­ler eines 21-Jäh­ri­gen. Vom Ret­tungs­dienst wur­den die bei­den Geschä­dig­ten jeweils mit Schmer­zen an der Hals­wir­bel­säu­le in ein nahe­ge­le­ge­nes Kli­ni­kum verbracht.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Zeit von Mitt­woch, 06:20 Uhr bis 16:40 Uhr ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Dieb ein grau-oran­ge Her­ren­rad der Mar­ke „KTM“, wel­ches am Bahn­hofs­platz ver­sperrt abge­stellt war. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 1.000,00 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag kam es in einer Gemein­schafts­un­ter­kunft in Bucken­ho­fen zu einer Strei­tig­keit. In deren Ver­lauf bedroh­te ein 33-Jäh­ri­ger einen 39-Jäh­ri­gen zunächst und ver­letz­te ihn im Anschluss mit einem Mes­ser leicht am Ober­arm. Auch die ein­ge­setz­ten Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim bedroh­te und belei­dig­te er nach sei­ner Fest­nah­me. Auf­grund Fremd­ge­fähr­dung erfolg­te die Ein­wei­sung in eine psych­ia­tri­sche Klinik.

Pinz­berg / Eggols­heim. Als eine 28-Jäh­ri­ge am Don­ners­tag­abend in der Gos­ber­ger Stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter­zo­gen wur­de, ergab ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test bei der Dame einen Wert von 0,8 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und der Fahr­zeug­schlüs­sel vor­erst sichergestellt.

Auch in der St.-Martin-Straße in Eggols­heim nahm eine 33-Jäh­ri­ge alko­ho­li­siert am Stra­ßen­ver­kehr teil. Der bei ihr durch­ge­führ­te frei­wil­li­ge Atem­al­ko­hol­test ergab eben­falls 0,8 Promille.

Die Damen wer­den sich nun jeweils einem Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren stel­len müssen.

Forch­heim OT Ker­s­bach. Wäh­rend einer Faschings­ver­an­stal­tung wur­de ein 39-Jäh­ri­ger am Frei­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den der­art aggres­siv, dass er sei­ner 26-jäh­ri­gen Freun­din mit der Faust ins Gesicht schlug. Durch den hef­ti­gen und unvor­her­seh­ba­ren Schlag fiel die jun­ge Frau rück­wärts zu Boden und wur­de leicht verletzt.

Hal­lern­dorf. Bereits in der Zeit von 18.01.2023 bis 07.02.2023 beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die Puk-Anten­ne einer Grund­was­ser­mess­stel­le. Die­se befin­det sich am Orts­aus­gang in Rich­tung Wil­lers­dorf im süd­west­li­chen Bereich. Wer ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen machen konn­te, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Klei­dung gestohlen

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­abend beob­ach­te­te eine Mit­ar­bei­te­rin eines Kauf­hau­ses in der Bam­ber­ger Stra­ße zwei Män­ner, wie sie Dieb­stahls­si­che­run­gen von Klei­dungs­stücken ent­fern­ten und anschlie­ßend das Geschäft ver­lie­ßen. Trotz mehr­fa­cher Auf­for­de­rung ste­hen zu blei­ben, flüch­te­ten die Män­ner. Kur­ze Zeit spä­ter kam einer der Bei­den zurück, da er sei­ne Tasche im Geschäft zurück­ge­las­sen hat­te. Der 24-jäh­ri­ge Laden­dieb wur­de der hin­zu­ge­ru­fe­nen Strei­fen­be­sat­zung über­ge­ben, eine Fahn­dung nach dem zwei­ten Täter ver­lief nega­tiv. Er wird wie folgt beschrie­ben: Ca. 25 Jah­re alt, etwa 175 cm groß, 3‑Ta­ge-Bart. Er trug eine blaue Jacke, eine schwar­ze Hose und Snea­k­er. Die bei­den Män­ner ent­wen­de­ten Klei­dungs­stücke im Wert von rund 420 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Ergrei­fung des zwei­ten Täters erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Betrun­ken unterwegs

RED­WITZ A. D. RODACH, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag erhielt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels eine Mit­tei­lung über einen soge­nann­ten „Schlan­gen­li­ni­en­fah­rer“ auf der B173. Auf Höhe Red­witz konn­te der VW-Trans­por­ter ange­trof­fen und der 55-jäh­ri­ge Fah­rer einer Kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Hier­bei stell­te sich her­aus, dass die­ser einen Atem­al­ko­hol­wert von 3,1 Pro­mil­le hat­te, wes­halb eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels durch­ge­führt wur­de. Den Füh­rer­schein des Man­nes sowie die Fahr­zeug­schlüs­sel stell­ten die Beam­ten vor Ort sicher. Er erhält eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.