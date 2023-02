Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de tra­fen sich inter­es­sier­te Wei­den­ber­ge­rin­nen und Wei­den­ber­ger auf Ein­la­dung der Kreis­was­ser­wacht des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth zur Grün­dungs­ver­samm­lung der Was­ser­wacht Orts­grup­pe Wei­den­berg im ört­li­chen Pfarr­heim und wähl­ten ihre Vorstandschaft.

Die Was­ser­wacht ist eine der vier ehren­amt­li­chen Gemein­schaf­ten des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes und stellt mit ihren Mit­glie­dern nicht nur die Sicher­heit an Gewäs­sern sicher, son­dern hat auch die Auf­ga­be des Natur­schut­zes (an Gewäs­sern), unter­stützt die Kräf­te der Land­ret­tung bei ihren Ein­sät­zen und bil­det Schwim­mer und Ret­tungs­schwim­mer aus.

In Wei­den­berg war vor allem Letz­te­res – die Aus­bil­dung von Nicht-Schwim­mern zu Schwim­mern – die tra­gen­de Idee, die den Anstoß zur Grün­dung der Orts­grup­pe gab. Denn selbst­ge­steck­tes Ziel für die Mit­glie­der der Wei­den­ber­ger Was­ser­wacht ist die Über­nah­me der Bade­auf­sicht im Wei­den­ber­ger Schwimm­bad, um des­sen Öff­nungs­zei­ten zu ver­län­gern. Was­ser­flä­chen, die für die Schwimm­aus­bil­dung zur Ver­fü­gung ste­hen, sind knapp in der Bay­reu­ther Regi­on. Mit ihrem Enga­ge­ment als ehren­amt­li­che Was­ser­wäch­ter wol­len die Mit­glie­der der Was­ser­wacht Orts­grup­pe Wei­den­berg zukünf­tig mit zum Aus­bau der Mög­lich­kei­ten für Schwimm­kur­se beitragen.

Bei der Wahl im Rah­men der Grün­dungs­ver­samm­lung konn­ten alle Vor­stands­po­sten besetzt wer­den. Neu­er Vor­sit­zen­der der Was­ser­wacht Orts­grup­pe Wei­den­berg ist Alex­an­der Schwei­zer. Zum Kas­sier wur­de Georg Raps gewählt. Alex­an­der Schwei­zer (jun.) beglei­tet den Posten des Tech­ni­schen Lei­ters und Chri­sti­an Rein­hold wur­de zu sei­nem Stell­ver­tre­ter gewählt. Als Ärz­tin der Orts­grup­pe stell­te sich Dr. Cor­ne­lia Ange­rer-Daum zur Ver­fü­gung und zur Schrift­füh­re­rin wur­de Chri­sti­ne Har­tau­er gewählt. Die Jugend­grup­pe über­nimmt Kat­rin Schrenker.

Der Vor­sit­zen­de der Kreis­was­ser­wacht Bay­reuth, Hans Joa­chim Sei­bel, freut sich sehr über die neue Orts­grup­pe in sei­nem Zustän­dig­keits­be­reich und bekräf­tigt den Mit­glie­dern bei ihrer Auf­ga­be die vol­le Unter­stüt­zung der Bay­reu­ther Kreis­was­ser­wacht. Sei­bel merkt auch an, dass die Neu­grün­dung der Wei­den­ber­ger Was­ser­wacht, eigent­lich gar kei­ne Neu­grün­dung sei, son­dern nur eine „Reak­ti­vie­rung“. Denn eine Was­ser­wacht Orts­grup­pe Wei­den­berg hat­te es bereit schon­mal gege­ben, und vie­le Mit­glie­der von damals sei­en noch in ande­ren Wasserwacht

Orts­grup­pen aktiv.

Froh über die gelun­ge­ne Neu­grün­dung zeig­te sich auch der bei der Ver­samm­lung anwe­sen­de Bezirks­vor­sit­zen­de der Was­ser­wacht Ober- und Mit­tel­fran­ken Hans-Jür­gen Seeg. Wie er erklär­te ist eine Neu­grün­dung einer Was­ser­wacht Ort­grup­pe ein eher sel­te­nes Ereig­nis. Die Wei­den­ber­ger Orts­grup­pe, ist zusam­men mit der in Gefrees, bereits die zwei­te Orts­grup­pe die im Zustän­dig­keits­be­reich der Kreis­was­ser­wacht in kur­zer Zeit neu­ge­grün­det wurde.

Der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth wünscht allen Mit­glie­dern der Vor­stand­schaft der neu­en Was­ser­wacht Orts­grup­pe Wei­den­berg viel Erfolg bei ihren neu­en Auf­ga­ben und dankt ihnen für ihr Enga­ge­ment für die Wasserwacht.