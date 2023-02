Aus Crails­heim kommt Otis Living­ston II

Nach der Ver­pflich­tung von Head Coach Mla­den Dri­jen­cic hat medi bay­reuth im Abstiegs­kampf jetzt auch auf dem Par­kett noch­mals nach­ge­bes­sert. Von den HAKRO Mer­lins Crails­heim wech­selt Otis Living­ston II zu medi. Der 1,80 Meter gro­ße Point Guard erhält einen Ver­trag bis Saisonende.

Der Ver­trag des 26-Jäh­ri­gen beinhal­tet ein Klau­sel, die den Ein­satz des US-Ame­ri­ka­ners im Rück­spiel in der Are­na Hohen­lo­he (Ter­min für die­se Par­tie steht noch nicht fest) aus­schließt. “Natür­lich hät­ten wir Otis ger­ne in allen noch ver­blei­ben­den 14 Spie­len die­ser Sai­son für uns auf dem Par­kett ste­hen gese­hen, aber der Spie­ler­markt ist aktu­ell sehr schwie­rig. Einen Spie­ler sei­ner Qua­li­tät, der zudem die Liga auch schon kennt, nach Bay­reuth holen zu kön­nen, ist zu die­sem Zeit­punkt in der Sai­son kei­nes­wegs selbst­ver­ständ­lich, doch genau die­se Fak­to­ren haben uns dazu bewo­gen, auch die­se Klau­sel in Kauf zu neh­men”, sagt medi bay­reuth Geschäfts­füh­rer Johan­nes Feuerpfeil.

Das sagt Otis Living­ston II: “Mein Wech­sel nach Bay­reuth gibt mir die Mög­lich­keit, mei­ne Kar­rie­re in der easy­Cre­dit BBL fort­zu­füh­ren und für einen Ver­ein zu spie­len, der moti­viert und hung­rig auf Sie­ge ist. Der Coach hat mich in unse­rem Gespräch von sei­nem Plan für den Ver­ein über­zeugt, dass wir mit har­ter Arbeit und Zusam­men­halt noch rich­tig etwas bewe­gen kön­nen. Ich möch­te hier mein Bestes zei­gen und auch geben, sowohl als Per­son als auch als Spie­ler auf dem Feld. Die Fans kön­nen von mir erwar­ten, dass ich 100 Pro­zent geben und mit Lei­den­schaft und Ziel­stre­big­keit spie­len wer­de, um dem Team zu hel­fen, zu gewinnen.“