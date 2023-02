KASEN­DORF, LKR. KULM­BACH. Am ver­gan­ge­nen Diens­tag wur­de in einem Wald­stück im Gemein­de­be­reich Kasen­dorf der Leich­nam eines 48-jäh­ri­gen Man­nes auf­ge­fun­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt wegen eines Gewalt­de­lik­tes und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Wie bereits berich­tet, wur­de am Diens­tag­nach­mit­tag in einem Wald­stück nahe des Kasen­dor­fer Orts­tei­les Pee­sten die Lei­che eines 48-jäh­ri­gen Man­nes aus der Regi­on auf­ge­fun­den. Die Ermitt­ler von Staats­an­walt­schaft Bay­reuth und Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth gin­gen nach ersten Erkennt­nis­sen von einem Gewalt­de­likt aus. Schnell führ­te die Spur zu einem 24-jäh­ri­gen Mann, der schon bald dar­auf fest­ge­nom­men wer­den konn­te. Er ist drin­gend ver­däch­tig für den gewalt­sa­men Tod des 48-Jäh­ri­gen ver­ant­wort­lich zu sein. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth erließ ein Rich­ter am Mitt­woch Haft­be­fehl und der 24-Jäh­ri­ge ging in Untersuchungshaft.

Für die wei­te­ren Ermitt­lun­gen wen­det sich die Kri­mi­nal­po­li­zei nun an die Öffent­lich­keit und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Gezeigt wird ein Kar­ten­aus­schnitt mit dem Auf­fin­de­ort der Leiche: