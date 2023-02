Sie gehö­ren zu den Besten ihres Jahr­gangs in der Regi­on: Gleich fünf Talen­te der Städ­ti­schen Musik­schu­le Kulm­bach haben beim Regio­nal­wett­be­werb von „Jugend musi­ziert“ in Bay­reuth erste Prei­se ein­ge­heimst und eine Wei­ter­lei­tung zum Lan­des­wett­be­werb erhalten.

Für die­sen tol­len Erfolg wur­den die Nach­wuchs­mu­si­ke­rin­nen und-musi­ker von Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann, dem Lei­ter der Städ­ti­schen Musik­schu­le, Harald Streit, sowie der Vor­sit­zen­den des För­der­ver­eins der Musik­schu­le, Anja Gim­pel-Hen­ning, per­sön­lich beglück­wünscht und mit Geschenk­gut­schei­nen belohnt.

Jose­phi­na Lau über­zeug­te in der Kate­go­rie Strei­cher­en­sem­ble mit ihrem Vor­trag auf dem Vio­lon­cel­lo die Jury von „Jugend musi­ziert“ voll­ends – für ihre Dar­bie­tung wur­de sie mit ihrer Part­ne­rin mit dem ersten Platz belohnt. „Jose­phi­na hat sich klas­se prä­sen­tiert“, erklär­te Musik­schul­lei­ter Harald Streit. „Lei­der kann sie aber beim Baye­ri­schen Lan­des­ent­scheid von ‚Jugend musi­ziert‘ Ende März in Pas­sau nicht dabei sein, da sie für die­sen Ent­scheid noch zu jung ist. Aber ihre Lei­stung ist ein­fach spitze!“

Dage­gen dür­fen Kla­ra Goll­ner am Vio­lon­cel­lo sowie Luna Häub­lein am Drum-Set und Maya Häub­lein am Kla­vier beim nächst­hö­he­ren Lan­des­ent­scheid in Pas­sau antre­ten. Die drei Talen­te, die übri­gens auch am Mark­graf-Georg-Fried­rich-Gym­na­si­um in Kulm­bach den musi­schen Zweig besu­chen, haben die Wett­be­werbs­ju­ry in Bay­reuth mit ihren Vor­trä­gen begei­stert und alle­samt den ersten Platz in ihren Alters­stu­fen bzw. Kate­go­rien geholt. Mit Jona­than Lor­mes, aus der Schlag­werk­klas­se von Kar­sten Fried­rich, fährt ein wei­te­rer Ver­tre­ter zum Lan­des­ent­scheid nach Pas­sau. Sei­ne Prä­sen­ta­ti­on am Drum-Set hono­rier­te die Jury eben­falls mit einem ersten Platz. „Ich bin mir sicher, Eure Fami­li­en sind alle sehr stolz auf das, was Ihr da gelei­stet habt. Und ihr dürft es auch sein!“, beglück­wünsch­te OB Ingo Leh­mann die strah­len­den Regio­nal­sie­ger. „Euer Fleiß und Eure mona­te­lan­ge Vor­be­rei­tung zusam­men mit Euren Lehr­kräf­ten Ulri­ke Maria Gos­sel, Tho­mas Schim­mel und Kar­sten Fried­rich haben sich aus­ge­zahlt. Jetzt drücken wir Euch natür­lich ganz fest die Dau­men für Eure Prä­sen­ta­tio­nen beim Lan­des­wett­be­werb in Passau.“

Die tol­len Ergeb­nis­se wür­den dar­über hin­aus auch ein­drucks­voll zei­gen, welch hohe Qua­li­tät die musi­sche Aus­bil­dung an der Städ­ti­schen Musik­schu­le in Kulm­bach habe, ergänz­te För­der­ver­bands­vor­sit­zen­de Anja Gim­pel-Hen­ning. Musik­schul­lei­ter Harald Streit bedank­te sich bei der gro­ßen Schul­fa­mi­lie für die immer­wäh­ren­de Unter­stüt­zung, um musi­sche Talen­te erfolg­reich zu för­dern. „Jose­phi­na, Kla­ra, Maya, Luna und Jona­than sowie ihre Mit­schü­le­rin­nen und Mit­schü­ler sind der beste Beweis dafür, wie wert­voll und gut ange­legt die­se Inve­sti­ti­on in den musi­ka­li­schen Nach­wuchs ist.“

Zu „Jugend musiziert“

Der bun­des­wei­te Wett­be­werb „Jugend musi­ziert“ ist eine der renom­mier­te­sten bun­des­wei­ten Maß­nah­men zur Fin­dung und För­de­rung musi­ka­li­scher Talen­te. Knapp eine Mil­li­on Kin­der und Jugend­li­che haben bis­her mit­ge­macht. Für vie­le von ihnen war es der erste Schritt in eine erfolg­rei­che Musik­kar­rie­re. Der 60. Baye­ri­sche Lan­des­wett­be­werb fin­det vom 24. bis 27. März 2023 in Pas­sau statt. Wer dort gewinnt, kann dann zum 60. Bun­des­wett­be­werb von „Jugend musi­ziert“ vom 25. Mai bis 1. Juni 2023 in Zwickau wei­ter­ge­lei­tet werden.