Karin Bau­mül­ler-Söder, Ehe­frau des Baye­ri­schen Mini­ster­prä­si­den­ten, Euro­pa­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml und Bam­bergs Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke besu­chen Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt Bamberg

Die Bau­ar­bei­ten am Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt Bam­berg lau­fen auf Hoch­tou­ren, wie am Don­ners­tag auch Karin Bau­mül­ler-Söder, die Ehe­frau des Baye­ri­schen Mini­ster­prä­si­den­ten, Euro­pa­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml und Bam­bergs Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke fest­stel­len konn­ten. In genau 36 Tagen wird die Eröff­nung gefei­ert und ab April kom­men die ersten Fami­li­en in das neu­errich­te­te Gebäu­de. Das Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt in Bam­berg ist die ein­zi­ge der­ar­ti­ge Ein­rich­tung in Nord­bay­ern und schließt damit eine wich­ti­ge Ver­sor­gungs­lücke für betrof­fe­ne Familien.

Frau Bau­mül­ler-Söder: „Das Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt Bam­berg ist ein wun­der­ba­res Pro­jekt. Kin­der sind das größ­te Geschenk und brau­chen unse­re gan­ze Lie­be und Für­sor­ge. Das gilt umso mehr für Kin­der, die schwerst­krank sind. Im Ster­nen­zelt bekom­men die klei­nen Pati­en­ten mit ihren Fami­li­en eine Aus­zeit, kön­nen gemein­sam spie­len und lachen. Hier fin­den sie opti­ma­le medi­zi­ni­sche Betreu­ung und pal­lia­ti­ve Pfle­ge, aber auch wich­ti­ge the­ra­peu­ti­sche und päd­ago­gi­sche Ange­bo­te. Es ist mir ein gro­ßes Anlie­gen, die­ses Pro­jekt zu unter­stüt­zen und ich freue mich, dass die­se wich­ti­ge Ein­rich­tung bald eröff­net wird.“

Lebens­ver­kür­zend erkrank­te Kin­der- und Jugend­li­che sowie ihre Eltern und Geschwi­ster­kin­der fin­den im Kin­der- und Jugend­hos­piz Unter­stüt­zung, Erho­lung und die Mög­lich­keit auf eine Aus­zeit vom anstren­gen­den All­tag. Anders als bei Erwach­se­nen­hos­pi­zen ist das Kin­der- und Jugend­hos­piz kein Ort des Ster­bens, son­dern soll auch ein Ort der Freu­de, der Ruhe und Erho­lung sein. Die erkrank­ten Kin­der und Jugend­li­chen und auch ihre Fami­li­en wer­den von einem Team aus pal­lia­ti­ven Pfle­ge­kräf­ten, The­ra­peu­ten, Päd­ago­gen, Sozi­al­ar­bei­tern, Ärz­ten und ehren­amt­li­chen Hos­piz­mit­ar­bei­tern betreut, sodass auch die Eltern und Geschwi­ster­kin­der etwas Frei­raum für eige­ne Akti­vi­tä­ten bekommen.

Wie wich­tig die­se Unter­stüt­zung für die Betrof­fe­nen ist, betont auch Mela­nie Huml, die Bot­schaf­te­rin des Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt: „Fami­li­en mit einem schwerst­kran­ken Kind brau­chen drin­gend Ent­la­stung vom her­aus­for­dern­den All­tag. Dafür konn­ten wir die­se wert­vol­le Ein­rich­tung am tra­di­ti­ons­rei­chen Hos­piz­stand­ort Bam­berg, dank vie­ler groß­ar­ti­ger Hel­fer und Unter­stüt­zer, schaf­fen. Es ist mir ein Her­zens­an­lie­gen, die­ses Pro­jekt seit der Ankün­di­gung durch Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder 2018 aktiv zu beglei­ten. Ich freue mich, dass wir zwei Jah­re nach dem Spa­ten­stich bereits kurz vor der Eröff­nung stehen.“

Das Hos­piz soll für die Fami­li­en eine lang­fri­sti­ge Anlauf­stel­le wer­den und auch bei der Bewäl­ti­gung schwie­ri­ger Erfah­run­gen und der Trau­er­ar­beit aktiv unter­stüt­zen. Damit mög­lichst vie­le Betrof­fe­ne die Ange­bo­te des Kin­der- und Jugend­hos­pi­zes nut­zen kön­nen, ist eine lau­fen­de Unter­stüt­zung von vie­len Sei­ten not­wen­dig, wie auch Bam­bergs Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke betont: „Ich bin Frau Bau­mül­ler-Söder sehr dank­bar, dass sie das neue Kin­der- und Jugend­hos­piz mit unter­stützt. Mein Dank geht auch an Mela­nie Huml, dass sie die offi­zi­el­le Bot­schaf­te­rin­nen­rol­le für das Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt über­nom­men hat.“ Auf­grund der feh­len­den kosten­decken­den Finan­zie­rung von Kin­der­hos­pi­zen in Deutsch­land, ist auch das Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt in Bam­berg im lau­fen­den Betrieb auf Spen­den­gel­der ange­wie­sen. Daher lau­tet der abschlie­ßen­de Appell von Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke: „Die­se wich­ti­ge Ein­rich­tung ist für unse­re Regi­on von gro­ßer Bedeu­tung, und ich rufe wei­ter­hin alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger dazu auf, mit finan­zi­el­len Spen­den das Kin­der- und Jugend­hos­piz zu unterstützen.“