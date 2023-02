Zeu­gen gesucht

ARZ­BERG, LKR. WUN­SIE­DEL. Am Mitt­woch wur­de in Arz­berg eine 89-Jäh­ri­ge mit einem Schock­an­ruf betro­gen. Kurz danach hol­te ein fal­scher Poli­zist eine gro­ße Men­ge Bar­geld an ihrer Wohn­adres­se ab. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof bit­tet um Zeugenhinweise.

Am Mitt­woch­abend, kurz nach Ein­bruch der Dun­kel­heit, kam es in der Robert-Koch-Stra­ße in Arz­berg zur Über­ga­be einer gro­ßen Men­ge Bar­geld. Eine 89-Jäh­ri­ge hat­te einen Betrag von meh­re­ren zehn­tau­send Euro in einer Pla­stik­tü­te vor ihrer Haus­tü­re abge­legt. Dort hol­te das Geld dann ein fal­scher Poli­zist ab. Die Dame war betro­gen wor­den. Unbe­kann­te erzähl­ten ihr zuvor am Tele­fon wie­der ein­mal die frei erfun­de­ne Geschich­te, ihr Sohn habe einen töd­li­chen Unfall ver­ur­sacht. Sie müs­se nun Kau­ti­on bezah­len. Den Betrug bemerk­te sie zusam­men mit einer nahen Ver­wand­ten erst am Abend, als es zu spät war.

Die Kri­po Hof bit­tet nun um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Zeu­gen, die am ver­gan­ge­nen Mitt­woch ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge in Arz­berg bemerkt haben oder sonst unge­wöhn­li­che Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, mel­den sich bit­te bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/7040.