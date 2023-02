Die Dele­gier­ten­ver­samm­lung der Frei­en Wäh­ler Mit­tel­fran­ken wähl­te am 13.2.2023 in Lauf ihre Kan­di­da­ten für die Wahl­kreis­li­ste. Die sehr har­mo­nisch ablau­fen­de Ver­samm­lung bestimm­te die Spit­zen­kan­di­da­ten für die Land­tags- und Bezirks­tags­wahl am 8.10.2023 in Bay­ern. Erst­mals wur­de dabei eine Frau als Spit­zen­kan­di­da­tin gekürt, Gabi Schmidt, die seit 2013 für den Stimm­kreis 510 im Land­tag sitzt. Gleich­zei­tig ist die Uehl­fel­de­rin stell­ver­tre­ten­de Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de der Freie Wäh­ler Land­tags­frak­ti­on und auch stell­ver­tre­ten­de Bun­des­vor­sit­zen­de der Frei­en Wähler.

Gabi Schmidt nann­te in ihrer Bewer­bungs­re­de den Zusam­men­halt der Gesell­schaft, sozia­le Gerech­tig­keit, gleich­wer­ti­ge Lebens­ver­hält­nis­se in Land und Stadt und damit ein­her­ge­hend eine gerech­te Ver­tei­lung der finan­zi­el­len Mit­tel sowie der Inve­sti­tio­nen des Frei­staa­tes Bay­ern in ganz Bay­ern als Zie­le. Wich­tig ist Gabi Schmidt auch die Mit­spra­che und Ein­bin­dung der Jugend, die­se müss­ten die von der Ampel­ko­ali­ti­on als „Son­der­ver­mö­gen“ ver­steck­ten Schul­den ja bezah­len. In der Sozi­al­po­li­tik sieht sie im Bereich der Arzt- und Not­arzt­ver­sor­gung sehr gro­ße Her­aus­for­de­run­gen. Aber auch die nicht mehr kosten­decken­de Arbeit der Pfle­ge­ein­rich­tun­gen im gan­zen Land sei eine gro­ße Bau­stel­le, die die Ampel­ko­ali­ti­on in Ber­lin mit schö­nen Wor­ten ignoriere.

Für den Bezirks­tag wur­de der Bezirks­tags­prä­si­dent und Land­rat des Land­krei­ses Nürn­ber­ger Land Armin Kro­der als Spit­zen­kan­di­dat gewählt, sei­ne her­aus­ra­gen­de Arbeit der ver­gan­ge­nen fünf Jah­re wur­de von vie­len Sei­ten gelobt und als ein­ma­lig in Bay­ern her­vor­ge­ho­ben. Alle ande­ren sechs Bezirks­tags­prä­si­den­ten gehö­ren der CSU an.