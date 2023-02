Um auch die Innen­stadt von her­um­lie­gen­dem Müll zu befrei­en, ver­an­stal­tet Forch­heim for Future e.V. sein monat­li­ches Clean-Up dies­mal in Forch­heim-City. Treff­punkt ist um 15.00 Uhr in der Satt­ler­tor­stra­ße gegen­über der Rat­haus­bau­stel­le. Vor dort schwär­men die Akti­ven dann aus und sam­meln im Innen­stadt­ge­biet. Jede*r kann mit­ma­chen, Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Hand­schu­he, Grei­fer und Müll­sack kön­nen bei Bedarf aus­ge­lie­hen wer­den. Nähe­res unter https://​forch​heim​-for​-future​.de/​c​l​e​a​n​-​up/ oder per E‑Mail: info@​forchheim-​for-​future.​de