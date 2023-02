Am Faschings­diens­tag, 21. Febru­ar, schlie­ßen Bür­ger­bü­ro, Schnell­schal­ter, Fund­bü­ro, Tou­rist­infor­ma­ti­on und die übri­gen Dienst­stel­len der Stadt­ver­wal­tung bereits um 12 Uhr. Das Haus am See sowie die Stadt­bü­che­rei öff­nen an die­sem Tag nicht. Bereits ver­ein­bar­te Ter­mi­ne gel­ten weiterhin.