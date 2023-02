Bay­erns Gesund­heits- und Pfle­ge­mi­ni­ster Klaus Holet­schek wür­digt ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment in den Berei­chen Gesund­heit und Pflege

Bay­erns Gesund­heits- und Pfle­ge­mi­ni­ster Klaus Holet­schek hat am Frei­tag in Bay­reuth die Aus­zeich­nung „Wei­ßer Engel“ an zehn Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus Ober­fran­ken ver­lie­hen. Holet­schek wür­dig­te damit das ehren­amt­li­che Enga­ge­ment der Geehr­ten in den Berei­chen Gesund­heit und Pflege.

Holet­schek sag­te anläss­lich der Aus­zeich­nung: „Wir ehren jene außer­ge­wöhn­li­chen Men­schen, die ihr Herz und ihre Zeit denen schen­ken, die es am drin­gend­sten brau­chen. Durch ihr ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment lei­sten sie einen unschätz­ba­ren Bei­trag zur Gesell­schaft.“ Der Mini­ster füg­te hin­zu: „Mit ihrer Für­sorg­lich­keit, ihrem Mit­ge­fühl und ihrem uner­müd­li­chen Ein­satz tra­gen sie dazu bei, dass Men­schen die Zuwen­dung erhal­ten, die sie benö­ti­gen, um ihr Leben in Wür­de zu führen.“

Holet­schek sag­te wei­ter: „Die­sen Hel­den des All­tags dan­ken wir für ihr unbe­zahl­ba­res Enga­ge­ment und ehren sie mit der Aus­zeich­nung ‚Wei­ßer Engel‘. Sie ste­hen für Ver­läss­lich­keit, Zuwen­dung und Ver­trau­en und damit für Wer­te, die wir mehr denn je in die­ser Gesell­schaft benötigen.“

Der Mini­ster beton­te: „Ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment ist ein wich­ti­ger Bestand­teil einer funk­tio­nie­ren­den und soli­da­ri­schen Gesell­schaft. Bei uns in Bay­ern enga­giert sich fast die Hälf­te der Men­schen über 14 Jah­re für das Gemein­wohl. Das sind mehr als fünf Mil­lio­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger.“ Holet­schek ergänz­te: „Die­ses Enga­ge­ment ist groß­ar­tig und für uns in Bay­ern ganz ent­schei­dend, denn es stärkt die Bin­dun­gen zwi­schen den Men­schen und somit das Gemeinschaftsgefühl.“

Das baye­ri­sche Gesund­heits- und Pfle­ge­mi­ni­ste­ri­um ver­gibt die Aus­zeich­nung „Wei­ßer Engel“ ein­mal jähr­lich in jedem Regie­rungs­be­zirk. Mit dem „Wei­ßen Engel“ wur­den in die­sem Jahr in Ober­fran­ken ausgezeichnet: