Erst­mals fin­det par­al­lel zur Frei­zeit Mes­se (22. bis 26. März) die Musik-Mes­se Nürn­berg statt. Von Frei­tag, 24. bis Sonn­tag, 26. März steht die Viel­falt und Qua­li­tät des hand­werk­li­chen Musik­in­stru­men­ten­baus im Vor­der­grund. Die Musik-Mes­se rich­tet sich an Musi­ker, vom Anfän­ger bis zum Pro­fi und steht auch für die Besu­cher der Frei­zeit Mes­se offen. Bei­de Ver­an­stal­tun­gen fin­den in der Mes­se Nürn­berg statt und kön­nen mit einem Ticket besucht werden.

Die Musik-Mes­se Nürn­berg ist der Treff­punkt für Musi­ker aus ganz Deutsch­land, über 100 Aus­stel­ler haben sich bereits für die Musik-Mes­se Nürn­berg ange­mel­det, dar­un­ter zum Bei­spiel Instru­men­ten­bau­er für Holz- und Metall­b­las­in­stru­men­te sowie für Streich- und Zupf­in­stru­men­te. Mit Nürn­berg hat die neue Mes­se ihre Hei­mat in einer Regi­on gefun­den, in der der hand­werk­li­che Instru­men­ten­bau stark ver­wur­zelt ist.

Mes­se – Kon­zer­te – Workshops

Im Aus­stel­lungs­be­reich kön­nen die Besu­cher hand­werk­lich gefer­tig­te Instru­men­te ent­decken und aus­pro­bie­ren. Dar­über hin­aus gibt es Zube­hör für Musi­ker, wie Noten und Instru­men­ten­kof­fer. Ein High­light der Musik-Mes­se sind die über 30 Kon­zer­te, die an allen drei Tagen auf zwei Büh­nen in der Mes­se Nürn­berg statt­fin­den. Die­se ste­hen für alle Besu­cher offen und las­sen das Mes­se­zen­trum erklin­gen. Dar­über hin­aus gibt es ein umfang­rei­ches Work­shop-Pro­gramm, bei dem Musi­ker sich fort­bil­den, gemein­sam musi­zie­ren und Neu­es ler­nen kön­nen. Hier­für konn­ten nam­haf­te Dozen­ten gewon­nen wer­den. Part­ner der Musik-Mes­se sind der Bun­des­ver­band der deut­schen Musik­in­stru­men­ten­her­stel­ler, der Bun­des­in­nungs­ver­band für das Musik­in­stru­men­ten­hand­werk, der Nord­baye­ri­sche Musik­bund sowie das Deut­sche Tubaforum.

Musik-Mes­se Nürn­berg und Frei­zeit Mes­se in Kombination

Die Musik-Mes­se Nürn­berg fin­det par­al­lel zur Frei­zeit Mes­se Nürn­berg statt. Für Maik Hei­ßer, Pro­jekt­lei­ter bei­der Mes­sen, ist damit eine gute Kom­bi­na­ti­on gefun­den: „Das Ange­bot der Musik-Mes­se Nürn­berg rich­tet sich nicht nur an Pro­fi-Musi­ker son­dern auch an Hob­by-Musi­ker und spricht damit ein brei­tes Publi­kum an. Des­we­gen ist die Mes­se par­al­lel zur Frei­zeit Mes­se sehr gut auf­ge­ho­ben und die Besu­cher kön­nen sich im März auf ein brei­tes Ange­bot für eine schö­ne, akti­ve, sport­li­che und jetzt auch musi­ka­li­sche Frei­zeit freu­en.“ Nach dem Neu­start der Frei­zeit Mes­se im Jahr 2022, wächst die Frei­zeit Mes­se 2023 wie­der deut­lich. In acht Hal­len und dem Mes­se­park fin­den die Besu­cher Ange­bo­te für die akti­ve Frei­zeit, den hei­mi­schen Gar­ten, die näch­ste Rei­se und die neue Out­door-Sai­son. Im Mes­se­park gibt es Street-Food ver­schie­de­ner Foodtrucks.

An fünf Tagen stellt die Frei­zeit Mes­se die The­men Frei­zeit, Tou­ri­stik, Gar­ten, Out­door und Sport in den Mit­tel­punkt. Die invi­va beglei­tet die Frei­zeit Mes­se an allen Tagen. Par­al­lel fin­den die neue Musik-Mes­se Nürn­berg (24. bis 26. März) und die Whisk(e)y‑Messe THE VIL­LA­GE (25. + 26. März, Zutritt ab 18 Jah­ren mit extra Ticket) statt.

www​.musik​mes​se​-nuern​berg​.de