Ab sofort kön­nen sich Unter­neh­men – auch aus dem Land­kreis Lich­ten­fels – unter www​.bb50​.de um die Aus­zeich­nung Bay­erns-Best-50 bewer­ben. Der Preis zeich­net bay­ern­weit 50 ein­zel­ne Unter­neh­men mit beson­ders dyna­mi­schem Wachs­tum aus. Dar­auf weist die Wirt­schafts­för­de­rung am Land­rats­amt Lich­ten­fels hin.

Das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie ehrt auch in die­sem Jahr wie­der die 50 wachs­tums­stärk­sten mit­tel­stän­di­schen Unter­neh­men mit der Aus­zeich­nung BAY­ERNS BEST 50. Den Preis erhal­ten beson­ders wachs­tums­star­ke Mit­tel­ständ­ler, die in den letz­ten Jah­ren die Zahl ihrer Mit­ar­bei­ter und ihren Umsatz über­durch­schnitt­lich stei­gern konnten.

Baye­ri­sche Unter­neh­me­rin des Jahres

Zusätz­lich wird aus Rei­hen der BAY­ERNS BEST 50, wie bereits in den Jah­ren zuvor, die „Baye­ri­sche Unter­neh­me­rin des Jah­res“ aus­ge­zeich­net. Aus­wahl­kri­te­ri­en sind in die­sem Fall der wirt­schaft­li­che Erfolg ihres Unter­neh­mens und ihre akti­ve Rol­le im Betrieb.

Aus­zeich­nung Son­der­prei­se Ausbildung

An zwei Unter­neh­men wird ein Son­der­preis für über­durch­schnitt­li­ches Aus­bil­dungs­en­ga­ge­ment verliehen.

Der Preis ist sicht­ba­res Zei­chen für die Aner­ken­nung von mit­tel­stän­di­schem Unter­neh­mer­tum durch die baye­ri­sche Wirt­schafts­po­li­tik und trägt so dazu bei unter­neh­me­ri­sches Den­ken und Mut zur Unter­neh­mens­grün­dung in Bay­ern zu fördern.

Preis­trä­ger aus dem Land­kreis Lichtenfels

In den ver­gan­ge­nen Jah­ren konn­ten wie­der­holt Preis­trä­ger aus dem Land­kreis Lich­ten­fels (zum Bei­spiel Con­cept Laser, IBC Solar, Dechant Bau, Robert Hof­mann Modell­bau, SYS­TEAM, easy2cool) die begehr­te Tro­phäe in den Land­kreis holen.

Die Wirt­schafts­för­de­rung am Land­rats­amt Lich­ten­fels bit­tet auch in die­sem Jahr die hei­mi­schen Fir­men, die­se Mög­lich­keit zu prü­fen, damit deren Enga­ge­ment auch über­re­gio­nal Aner­ken­nung fin­det. Auch heu­er besteht die Mög­lich­keit, sich initia­tiv zu bewerben.

Die Teil­nah­me­un­ter­la­gen kön­nen bequem online aus­ge­füllt wer­den (Zugang über www​.stm​wi​.bay​ern​.de/​w​e​t​t​b​e​w​e​r​b​e​/​b​a​y​e​r​n​s​-​b​e​s​t​-50). Teil­nah­me­schluss für die Ein­rei­chung der voll­stän­di­gen Unter­la­gen ist Frei­tag, der 24. März 2023.