Letz­ter Coro­na­test am 21. Febru­ar bis 17 Uhr möglich

Es war eine der Haupt­an­lauf­stel­len für Bürger:innen wäh­rend der gesam­ten Coro­na-Pan­de­mie: Das städ­ti­sche Test­zen­trum am Sen­del­bach 15 in Bam­berg. Am kom­men­den Diens­tag, 21.02.2023, wer­den dort die letz­ten Covid-Tests durch­ge­führt. Als „Test­zen­trum des öffent­li­chen Gesund­heits­dien­stes“ (ÖGD) spiel­te die Anlauf­stel­le an der Gal­gen­fuhr vor allem bei PCR-Tests eine zen­tra­le Rolle.

Das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge hat­te vor kur­zem den Rück­bau der ÖGD-Test­zen­tren bis zum 28.02.2023 ange­ord­net. Dem­nach wird auch das Test­zen­trum des Land­krei­ses in Scheß­litz dem­nächst sei­nen Betrieb ein­stel­len. Es befin­det mitt­ler­wei­le in der Bereit­schafts­pra­xis an der Jura­kli­nik und kann des­halb mit deut­lich weni­ger Auf­wand ein­ge­stellt wer­den als die Test­stel­le am Sen­del­bach. Dort muss noch die eigens ein­ge­rich­te­te Infra­struk­tur zurück­ge­baut werden.

Der end­gül­ti­ge Schlie­ßungs­ter­min für das Test­zen­trum in Scheß­litz wird noch recht­zei­tig bekannt gegeben.