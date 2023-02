Aus­drucks­star­ke Auf­nah­men von baye­ri­schen Regio­nal­zü­gen und S‑Bahnen gesucht – Foto schie­ßen, mit­ma­chen und gewin­nen – Teil­nah­me bis zum 28. Juli 2023 möglich

Die Baye­ri­sche Eisen­bahn­ge­sell­schaft (BEG), die den Regio­nal- und S‑Bahn-Ver­kehr im Auf­trag des Frei­staats plant, finan­ziert und kon­trol­liert, ruft ab sofort wie­der Hob­by-Foto­gra­fin­nen und ‑Foto­gra­fen dazu auf, am dies­jäh­ri­gen Foto­wett­be­werb für den belieb­ten Bahn­land Bay­ern Wand­ka­len­der teil­zu­neh­men. Gesucht wer­den mar­kan­te Auf­nah­men von baye­ri­schen Regio­nal­zü­gen und S‑Bahnen. Teil­nah­me­schluss ist am 28. Juli 2023. Die Gewin­ner­fo­tos wer­den im Sep­tem­ber 2023 aus­ge­wählt und im Wand­ka­len­der 2024 ver­öf­fent­licht. Für jedes Bild, das zum Zug kommt, win­ken 350,- Euro als Belohnung.

„Der Foto­wett­be­werb für unse­ren Wand­ka­len­der ist etwas ganz Beson­de­res. Jedes Jahr aufs Neue fan­gen so vie­le Bahn­be­gei­ster­te mit ihren foto­gra­fi­schen Augen das bun­te Bahn­land Bay­ern in Bil­dern ein. Wir sind begei­stert von der Anzahl und der Qua­li­tät der Fotos. Jedes Motiv ist ein­zig­ar­tig und auf sei­ne Art fas­zi­nie­rend. Wir freu­en uns auch die­ses Jahr auf zahl­rei­che Ein­sen­dun­gen“, sagt Bär­bel Fuchs, Geschäfts­füh­re­rin der BEG.

Gefragt sind Fotos von Regio­nal­zü­gen und S‑Bahnen, die über alle Jah­res­zei­ten hin­weg auf den gut 6.000 Kilo­me­tern Schie­ne durch baye­ri­sche Land­schaf­ten, Städ­te und Dör­fer unter­wegs sind oder an einer der 1.066 Sta­tio­nen Halt machen. Vor­ga­ben für pas­sen­de Moti­ve gibt es kei­ne, gern gese­hen sind jedoch ins­be­son­de­re Moti­ve, die bestimm­te Schwer­punkt­the­men der BEG in 2024 aufgreifen.

Dazu zäh­len die Neu­fahr­zeu­ge von Sie­mens, die Go-Ahead auf den Strecken von Ulm, Aalen und Würz­burg nach Mün­chen ein­setzt sowie Züge mit Nei­ge­tech­nik (Bau­rei­he 612), wie sie im All­gäu und in Nord­ost­bay­ern unter­wegs sind – bei­spiels­wei­se in den Kur­ven bei Ait­rang oder auf der stei­len „Schie­fen Ebe­ne“ zwi­schen Neu­en­markt-Wirsberg und Markt­sch­or­gast. Wei­te­re Ideen sind Regio­nal­zü­ge auf der Schnell­fahr­strecke Bam­berg – Coburg oder auf der Donau­tal­bahn (Regens­burg – Ingol­stadt – Donau­wörth), die im kom­men­den Jahr ihr 150-jäh­ri­ges Jubi­lä­um fei­ert. Genau­so gern gese­hen sind unge­wöhn­li­che Blicke auf S‑Bahnen rund um Mün­chen oder Nürn­berg sowie auf Sta­tio­nen wie den Mem­min­ger Bahn­hof, wenn dort zur unge­ra­den Stun­de alle Glei­se belegt sind.

Gewünscht sind Bil­der im Quer­for­mat, die in der Brei­te grö­ßer als 5.500 Pixel sind und eine Min­dest­auf­lö­sung von 350 dpi haben. Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen zu den Teil­nah­me­be­din­gun­gen, zu tech­ni­schen Vor­ga­ben und Nut­zungs­rech­ten sind unter dem fol­gen­den Link zu fin­den: www​.bahn​land​-bay​ern​.de/​w​a​n​d​k​a​l​e​n​d​e​r​2​024. Dort kön­nen die Bil­der für den Foto­wett­be­werb auch hoch­ge­la­den werden.

Fra­gen zum Foto­wett­be­werb kön­nen mit dem Betreff „Fotos für den Bahn­land Bay­ern Wand­ka­len­der 2024“ per E‑Mail an info@​bahnland-​bayern.​de gerich­tet werden.

Der Bahn­land Bay­ern Wand­ka­len­der wird jähr­lich in einer Auf­la­ge von etwa 6.500 Exem­pla­ren gedruckt und kann über die Web­site www​.bahn​land​-bay​ern​.de/​i​n​f​o​m​a​t​e​r​ial bestellt wer­den. Alter­na­tiv kön­nen die monat­lich wech­seln­den Moti­ve auch digi­tal als Bild­schirm­hin­ter­grund unter www​.bahn​land​-bay​ern​.de/​k​a​l​e​n​der her­un­ter­ge­la­den werden.

Ein­ge­reich­te Bil­der, die es nicht in den Kalen­der 2024 schaf­fen, kön­nen auch für ande­re Publi­ka­tio­nen der BEG in Fra­ge kom­men. Moti­ve, die für einen sol­chen Zweck aus­ge­wählt wer­den, hono­riert die BEG mit 300,- Euro. Mit­ma­chen lohnt sich also in jedem Fall.