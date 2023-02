Das erwar­ten Urlau­ber: Frü­her WLAN – heu­te Wallbox

Urlaub auf dem Bau­ern­hof liegt seit lan­gem im Trend. 18,7 Pro­zent der Gäste in Bay­ern haben 2021 expli­zit einen land­wirt­schaft­li­chen Betrieb als Desti­na­ti­on gewählt. Dort erwar­tet sie ein moder­ner Sehn­suchts­ort, an dem sie Nach­hal­tig­keit und Ent­schleu­ni­gung erle­ben kön­nen. Kin­der ler­nen dabei ganz neben­bei, wie es ist mit Tie­ren zu leben.

EMo­bi­li­tät schafft neue Anforderungen

Immer mehr Gäste rei­sen mit E‑Bike oder auch E‑Auto an und haben des­halb neue Ansprü­che an die Unter­kunft. WLAN ist auf den Urlaubs­hö­fen zum Stan­dard gewor­den, die Gäste erwar­ten heu­te mehr. Um auch in Zukunft gut auf­ge­stellt zu sein, tra­fen sich die Anbie­ter von Feri­en­an­ge­bo­ten auf land­wirt­schaft­li­chen Betrie­ben aus den Land­krei­sen Coburg, Kulm­bach, Kro­nach und Lich­ten­fels am 13. Febru­ar 2023 auf dem Öko­no­mie­hof in Klo­ster­lang­heim zu einem Arbeits­kreis­tref­fen. Wie man Gästen zukünf­tig einen Mehr­wert bie­ten und wel­che Syn­er­gie­ef­fek­te man bei der Umset­zung von Lade­punk­ten für die Gäste nut­zen kann, stell­te Inha­be­rin Hei­di Gie­ger bei ihrer Hoffüh­rung vor.

Im Anschluss refe­rier­te Lau­ra Vorn­dran vom Amt für Ernäh­rung Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Coburg-Kulm­bach zu den Fra­gen: Wel­che Erwar­tun­gen haben E‑Bike-Fah­rer und wie kann man die­sen begeg­nen? Wie kann Gästen mit E‑Autos der Auf­ent­halt erleich­tert wer­den und wel­che recht­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen sind zu berücksichtigen?

Ober­frän­ki­sche Urlaubs­hö­fe bie­ten gro­ße Vielfalt

Das umfang­rei­che Ange­bot auf den Urlaubs­hö­fen in Ober­fran­ken reicht von Feri­en­woh­nun­gen oder natur­na­hem Cam­ping über Rei­ter oder Jagd­hof bis hin zu Well­ness- und Kneipp-Höfen. Ein beson­de­rer Fokus liegt auf dem Urlaub für Fami­li­en und Kur­gä­ste – für jeden Geschmack ist etwas dabei.