Ein run­der Tisch „Zukunft Bam­ber­ger Schlacht­hof“ mit Ver­ant­wort­li­chen aus Stadt und Land­kreis, Kun­den und vor allem mit Wirt­schafts­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger (FW). Das ist das Resul­tat aus einem Gespräch von Stadt­rat Hans-Jür­gen Eich­fel­der vom Bam­ber­ger Bür­ger­block (BBB) als Gast beim Sche­ßit­zer Bau­ern­tag, als er in einem Wort­bei­trag die Situa­ti­on des Bam­ber­ger Schlacht­hofs beim Wirt­schafts­mi­ni­ster the­ma­ti­sier­te. Ins­be­son­de­re wur­den auch Ideen zur Grün­dung einer „Genos­sen­schaft“ ange­spro­chen, die das Ziel hät­te, euro­päi­sche För­der­gel­der zu generieren.

Die Stadt­rats­frak­ti­on „Bam­ber­ger Bür­ger­block“ (BBB) hat sich nun mit einem Antrag an Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke (SPD) gewandt. Die BBB-Stadt­rä­te Nor­bert Tscher­ner, Andre­as Trif­fo und Hans-Jür­gen Eich­fel­der for­dern, die Zusa­ge von Wirt­schafts­mi­ni­ster Aiwan­ger durch ein offi­zi­el­les Schrei­ben der Stadt Bam­berg zu unter­stüt­zen und mit der For­de­rung auf einen zeit­na­hen Ter­min zu bekräftigen.

Der Brief an den Ober­bür­ger­mei­ster im Wortlaut:

Antrag Run­der Tisch Schlacht­hof mit Wirt­schafts­mi­ni­ster Aiwanger

Bam­berg, 14.01.2023

Sehr geehr­ter Herr Oberbürgermeister,

am 01.02.2023 fand der Scheß­lit­zer Bau­ern­tag statt. Bei die­ser Ver­an­stal­tung war unser Frak­ti­ons­mit­glied Hans-Jür­gen Eich­fel­der in einer Funk­ti­on außer­halb des Stadt­rats anwe­send und hat­te die Gele­gen­heit sich mit einem Wort­bei­trag an den Wirt­schafts­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger zu wen­den. Es wur­de die Zukunft des Bam­ber­ger Schlacht­ho­fes the­ma­ti­siert, sowie die Grün­dung einer „Genos­sen­schaft“ ange­spro­chen, wel­che das Ziel hät­te, euro­päi­sche För­der­gel­der zu gene­rie­ren. Im Resul­tat des ver­ba­len Aus­tau­sches sag­te der Wirt­schafts­mi­ni­ster zu, dass er zu einem „run­den Tisch“ ein­la­den wird. Hier­bei sol­len städ­ti­sche Ver­tre­ter, Ver­ant­wort­li­che des Land­krei­ses, sowie (Groß-) Kun­den teilnehmen.

Wir möch­ten Sie heu­te über die­se Zusa­ge infor­mie­ren und gehen davon aus, dass dies ja auch in Ihrem Inter­es­se ist und stel­len in die­sem Zusam­men­hang fol­gen­den Antrag:

Der Ober­bür­ger­mei­ster bestä­tigt in einem offi­zi­el­len Schrei­ben gegen­über dem Wirt­schafts­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger das Inter­es­se der Stadt Bam­berg am vor­be­schrie­be­nen „run­den Tisch“ und bekräf­tigt dies mit der Bit­te, die­ses Tref­fen mög­lichst zeit­nah statt­fin­den zu lassen.