Wenn am 6. März das Früh­jahr-/Som­mer­se­me­ster der Volks­hoch­schu­le Erlan­gen beginnt, wird sich das The­ma Mobi­li­tät wie ein roter Faden durch das Pro­gramm zie­hen. Rund 60 Son­der­ver­an­stal­tun­gen dre­hen sich um kör­per­li­che und gei­sti­ge Bewe­gung sowie Ver­kehr und Rei­sen aller Art.

Mit aktu­ell 1200 Ver­an­stal­tun­gen und 900 Dozie­ren­den konn­te die vhs ihr Bil­dungs­an­ge­bot auch über die Pan­de­mie hin­weg auf hohem Niveau hal­ten. „Wir sind gut durch die Kri­se gekom­men. Der Run auf Prä­senz­kur­se und die Sehn­sucht nach Ler­nen vor Ort ist unge­bro­chen“, resü­miert Mar­kus Bas­sen­horst, Direk­tor der Volks­hoch­schu­le Erlan­gen. Das Online-Ange­bot umfass­te wäh­rend der Pan­de­mie über 500 Kur­se. Und auch jetzt bie­tet der Spra­chen­be­reich mehr als 40 neue Kur­se online an. Ins­ge­samt hat die vhs Erlan­gen 31 Spra­chen im Ange­bot – von Ara­bisch bis Viet­na­me­sisch. Dazu gehört auch die Gebär­den­spra­che. „Den Löwen­an­teil machen unse­re Deutsch­kur­se aus“, erklärt Rein­hard Beer, Pro­gramm­be­reichs­lei­ter Spra­chen und stell­ver­tre­ten­der vhs-Lei­ter. Die Volks­hoch­schu­le Erlan­gen ist zudem ein wich­ti­ger Akteur im Bereich der Inte­gra­ti­on. Allein im Jahr 2022 wur­den hier 1300 Ein­stu­fungs­tests für Sprach­kurs-Inter­es­sier­te durch­ge­führt. Neben den regu­lä­ren Inte­gra­ti­ons­kur­sen wer­den in Flücht­lings­un­ter­künf­ten vie­le zusätz­li­che Deutsch­kur­se für erwach­se­ne Geflüch­te­te realisiert.

„Die Volks­hoch­schu­le ist ein Seis­mo­graph gesell­schaft­li­cher Ent­wick­lun­gen und han­delt ent­spre­chend“, so Mar­kus Bas­sen­horst. Die vhs reagiert auf aktu­el­le Ent­wick­lun­gen ad hoc mit Ver­an­stal­tun­gen, die zusätz­lich ins Pro­gramm auf­ge­nom­men wer­den, wie zuletzt eine drei­tei­li­ge Vor­trags­rei­che zum The­ma Energiesparen.

Zu den Pro­gramm-High­lights in die­sem Seme­ster gehö­ren in Sachen Mobi­li­tät ein Work­shop, wie man einen Cam­per baut, Vor­trä­ge zur StUB, zum Rad­ver­kehr, oder zu den Her­aus­for­de­run­gen der Deut­schen Bahn; dane­ben Exkur­sio­nen sowie Stadt­spa­zier­gän­ge – u.a. auf Tür­kisch und Russisch.

Stress­ver­mei­dung und Acht­sam­keits­übun­gen, Yoga, Sal­sa, Fla­men­co sowie Zum­ba ste­hen neben vie­len ande­ren Bewe­gungs­an­ge­bo­ten im Gesund­heits­be­reich auf dem Programm.

Die Volks­hoch­schu­le nimmt mit einem wei­te­ren The­men­schwer­punkt die Frau­en in den Blick. Die Ver­an­stal­tungs­rei­he „Auf Frau­en schau­en“ wid­met sich der Frau­en­ge­sund­heit, der Gen­der­me­di­zin, aber auch gesell­schaft­li­chen, frau­en­po­li­ti­schen und kul­tu­rel­len The­men, für die „frau“ sich inter­es­siert, etwa eine Lesung von Autorin Miri­am Stein: „Die gereiz­te Frau“, ein Spiegel-Bestseller.

Zum Seme­ster­start beginnt die vhs-Aus­stel­lung „For­men des Aus­drucks. Eine male­ri­sche Begeg­nung“ der Künst­le­rin­nen Clau­dia Eck und Ute Wältring. Bei­de Male­rin­nen, die einen sehr unter­schied­li­chen Stil pfle­gen, sind seit Jah­ren Dozen­tin­nen an der vhs Erlan­gen und stel­len ihre far­ben­fro­hen Acryl­ge­mäl­de gegen­über (vom 5. März bis 28. Juli).

Mit der Han­dy- und Tablet-Sprech­stun­de für Senior*innen hält die vhs in Koope­ra­ti­on mit ver­schie­de­nen Akteu­ren der Stadt ein nied­rig­schwel­li­ges kosten­frei­es Ange­bot bereit. Die Bera­tun­gen fin­den auch in ver­schie­de­nen Stadt­tei­len statt, unter ande­rem in Bruck und Büchen­bach. Auch dem The­ma alter­na­ti­ve Wohn­for­men im Alter wid­met sich die vhs.

Kli­ma und Nach­hal­tig­keit gehen uns alle an. Die vhs enga­giert sich im Erlan­ger Nach­hal­tig­keits­bei­rat und koope­riert u.a. mit dem Kul­tur­punkt Bruck in ihrer Ver­an­stal­tungs­rei­he „Mehr Gar­ten in der Stadt“. Im vhs-Lese­ca­fe in der Erlan­ger Alt­stadt­markt­pas­sa­ge haben The­men rund um die gesun­de Ernäh­rung und nach­hal­ti­ges Han­deln ihren Platz.

Das gesam­te Pro­gramm der vhs fin­den Sie online unter www​.vhs​-erlan​gen​.de