Start­schuss am 22. Febru­ar auch in Erlangen-Höchstadt

Vom 22. Febru­ar bis zum 8. März 2023 fin­det wie­der die jähr­li­che CO2-Chall­enge statt. Die Chall­enge bie­tet allen Kli­ma­be­wuss­ten in der Metro­pol­re­gi­on und dar­über hin­aus die Mög­lich­keit, Kli­ma­schutz spie­le­risch in den All­tag zu inte­grie­ren. Erst­mals gibt es in die­sem Jahr auch eine eige­ne CO2-Schul­chall­enge, bei wel­cher Klas­sen aller Jahr­gangs­stu­fen teil­neh­men kön­nen. Lui­sa Psche­rer, Kli­ma­schutz­be­auf­trag­te des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt, emp­fiehlt, an der Chall­enge teil­zu­neh­men und zwei Wochen lang das All­tags­han­deln zu hin­ter­fra­gen. Dies schaf­fe Raum für neue Ideen und lei­ste durch das Ein­spa­ren von CO2 einen Bei­trag zum Klimaschutz.

Tag für Tag mehr Kli­ma­schutz im Alltag

Ab Ascher­mitt­woch (22.02.2023) gibt es jeden Tag auf der Home­page der CO2-Chall­enge und auf den Social-Media-Kanä­len der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg unter dem Hash­tag #co2challenge2023 eine neue Chan­ce, Kli­ma­schutz im eige­nen Tages­ab­lauf zu ver­wirk­li­chen. Mit viel Lie­be und Humor geben die Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin­nen und ‑mana­ger der Metro­pol­re­gi­on Anre­gun­gen, um die eige­nen Gewohn­hei­ten in neu­em Licht zu sehen. Denn Kli­ma­sün­den ver­stecken sich nicht nur im Kühl­schrank, im Hei­zungs­kel­ler oder unter der Dusche. Uner­war­te­te Hebel kön­nen sich bei­spiels­wei­se auch beim Abfall, im Frei­zeit­ver­hal­ten und im Ein­kaufs­korb fin­den. Das Ziel der CO2-Chall­enge ist daher kein Gerin­ge­res, als Men­schen in der Regi­on und dar­über hin­aus für Kli­ma­schutz zu begeistern.

Pri­vat und im Schul­all­tag nach­hal­tig punkten

Neu ist die­ses Jahr, dass sich in der CO2-Chall­enge Web-App direkt per­sön­li­che CO2-Ein­saprun­gen berech­nen und Nach­hal­tig­keits­punk­te sam­meln las­sen. Wer will, kann bei­spiels­wei­se im Freun­des- oder Fami­li­en­kreis ver­glei­chen, wer am Ende am mei­sten CO2 ein­ge­spart oder die mei­sten Nach­hal­tig­keits­punk­te gesam­melt hat. Außer­dem gibt es zum ersten Mal eine CO2-Schul­chall­enge. Extra für Schul­klas­sen jeder Jahr­gang­stu­fe kon­zi­piert, sind die Inhal­te ein­fach in den Schul­all­tag zu inte­grie­ren und ver­mit­teln Spaß am Kli­ma­schutz. Die Mate­ria­li­en sind unter www​.co2chall​enge​.net/​s​c​h​u​l​c​h​a​l​l​e​nge kosten­los abrufbar.

Social-Media-Gewinn­spiel für mehr Nach­hal­tig­keit im Alltag

Wer die dies­jäh­ri­ge CO2-Chall­enge auf den Social-Media-Kanä­len der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg, dar­un­ter Face­book und Insta­gram, ver­folgt, kann neben mehr Nach­hal­tig­keit im All­tag zusätz­lich gewin­nen: Ein­fach unter einem ent­spre­chen­den CO2-Chall­enge-Bei­trag der Metro­pol­re­gi­on jeman­den aus dem Familien‑, Freundes‑, oder Bekann­ten­kreis ver­lin­ken und in den Los­topf gelan­gen. Es win­ken ins­ge­samt zehn tol­le Prei­se für mehr Nach­hal­tig­keit im All­tag. Details zum Gewinn­spiel sind ab dem 20. Febru­ar auf der Insta­gram- und Face­book-Sei­te der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg zu fin­den. Wei­te­re Infos zur CO2-Chall­enge gibt es unter www​.co2chall​enge​.net.

Die CO2-Chall­enge wur­de als Nach­fol­ger­pro­jekt der CO2-Fasten-Chall­enge 2019 vom Netz­werk der Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin­nen und ‑mana­ger der Städ­te und Land­krei­se in der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg ins Leben gerufen.