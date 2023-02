Bereits in der Zeit vor den Tarif­ver­hand­lun­gen sind die Beschäf­tigten im öffent­li­chen Dienst aktiv gewor­den und haben bun­des­weit Unter­schrif­ten bei den Kolleg*innen gesam­melt, um den For­de­rungen zur Tarif­run­de Nach­druck zu ver­lei­hen. So haben unter anderem in der Stadt Bay­reuth mehr als 500 Beschäf­tig­te beim sogenann­ten „Stär­ke­test“ mit­ge­macht und das zeigt deut­lich: Wir wollen mehr!



10,5 % mehr Geld für alle, also min­de­stens 500 € pro Monat und 200 € mehr für Azu­bis, Studieren­de und Praktikant*innen sind kei­ne Luxus­for­de­rungen. Denn in Zei­ten wie die­sen ist es wich­tig, dass die Beschäf­tig­ten mit der immer stär­ker wer­den­den Infla­ti­on und den damit ein­her­ge­hen­den stei­gen­den Lebens­hal­tungs­ko­sten umge­hen kön­nen und von ihrer tägli­chen Arbeit gut leben können.



Gera­de in Zei­ten, wie wir sie aktu­ell erle­ben, ist Sicher­heit und Planbar­keit für die Beschäf­tig­ten ein hohes Gut. Denn genau­so ver­lässlich, wie die Beschäf­tig­ten die öffent­li­che Daseins­vor­sor­ge am Laufen hal­ten, müs­sen sie sich dar­auf ver­las­sen kön­nen, dafür gerecht ent­lohnt zu wer­den und einen siche­ren Arbeits­platz zu haben. Deshalb wol­len wir die unbe­fri­ste­te Über­nah­me der Aus­zu­bil­den­den im öffent­li­chen Dienst und eine zwölf­mo­na­ti­ge Lauf­zeit unse­rer Verein­ba­run­gen.

Da die erste Ver­hand­lungs­run­de im öffent­li­chen Dienst ergeb­nislos ver­lief, wird am kom­men­den Mitt­woch, den 15. Febru­ar 2023, um 14.45 Uhr eine Dele­ga­ti­on der Beschäf­tig­ten aus der Stadt Bayreuth und ihren Dienst­stel­len dem Ober­bür­ger­mei­ster Thomas Ebers­ber­ger sym­bo­lisch den Stär­ke­test und die For­de­rung über­geben und auch beim Arbeit­ge­ber um Unter­stüt­zung werben.