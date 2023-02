Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

E‑Bikes ver­schwun­den

Bis­lang unbe­kann­te Täter ent­wen­de­ten am Mitt­woch gleich drei hoch­prei­si­ge Pedelecs im Stadt­ge­biet von Erlangen.

Am Mitt­woch­vor­mit­tag stell­te der Besit­zer sein E‑Bike der Mar­ke Spe­cia­li­zed im Trep­pen­haus eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Drausnick­stra­ße ab. Das Fahr­rad war zwei­fach ver­sperrt. Als der Besit­zer nach ca. einer Stun­de zurück kam, muss­te er fest­stel­len, dass sein Fahr­rad samt den Schlös­sern ver­schwun­den war.

Ein ähn­li­cher Fall ereig­ne­te sich zwi­schen 16:30 Uhr und 20:00 Uhr in einem Wohn­haus in der Bay­ern­stra­ße. Die Eigen­tü­me­rin hat­te ihr Elek­tro­rad der Mar­ke Zemo vor ihrer Woh­nung im 4. Ober­ge­schoss ver­sperrt abge­stellt. Gegen 20 Uhr bemerk­te sie, dass ihr Fahr­rad ver­schwun­den war.

Aus einem ver­sperr­ten Fahr­rad­ab­stell­platz in der Johann-Kalb-Stra­ße erbeu­te­ten unbe­kann­te Die­be ein drit­tes E‑Bike. Hier­bei han­del­te es sich um ein Her­ren­rad der Mar­ke Cube.

Die drei ent­wen­de­ten Fahr­rä­der hat­ten einen Wert von 13.000 Euro.

Per­so­nen, die im Bereich der Tatört­lich­kei­ten ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Uner­laub­tes Ent­fer­nen vom Unfallort

Herolds­berg. Am 14.02.23 wur­de im Zeit­raum zwi­schen 10.00 Uhr und 11.25 Uhr ein wei­ßer Klein-Lkw, der in einer Park­bucht vor der Spar­kas­se in der Haupt­stra­ße geparkt war, ver­mut­lich durch ein vor­bei­fah­ren­des Fahr­zeug ange­fah­ren. Das im lin­ken Außen­spie­gel inte­grier­te Glas des Fahrt­rich­tungs­an­zei­gers ist hier­bei zer­bro­chen und abge­ris­sen. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich jedoch von der Unfall­stel­le, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu kümmern.

Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher bzw. auf des­sen Fahr­zeug geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–514 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

22 jäh­ri­ger Mann ausgerastet

Höch­stadt a.d.Aisch – Am Mitt­woch­nach­mit­tag, hat­te ein 22 jäh­ri­ger Mann zunächst einen Streit mit sei­ner Mut­ter. Dabei wur­de er so aggres­siv, dass sich des­sen Mut­ter Unter­stüt­zung von einer Nach­ba­rin holen muss­te, wel­che vom 22 Jäh­ri­gen belei­digt und bedroht wur­de. Anschlie­ßend begann der Mann einen Anhän­ger auf der Stra­ße her­um zu schie­ben und droh­te Wohn­ge­bäu­de anzu­zün­den. Als die ersten Poli­zei­be­am­ten vor Ort ein­tra­fen, kam es zu Wider­stands­hand­lun­gen, bei denen zwei Beam­te der Poli­zei Höch­stadt leicht ver­letzt wur­den. Der 22 Jäh­ri­ge muss­te nach einer Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Höch­stadt mit einem Kran­ken­trans­port in einer Fach­kli­nik unter­ge­bracht wer­den. Den Mann erwar­tet nun ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen meh­re­rer Delikte.

Ziga­ret­ten für 1000.- Euro gestohlen

Mühl­hau­sen – Am Mitt­woch, gegen 11.50 Uhr, ent­wen­de­ten vier Män­ner in einer Super­markt­fi­lia­le in Mühl­hau­sen Ziga­ret­ten unter­schied­li­cher Mar­ken im Wert von ca. 1000.- Euro. Die Män­ner agier­ten dabei sehr geschickt und nutz­ten u.a. einen gro­ßen Kar­ton als Sicht­schutz, wäh­rend einer der Män­ner die Ziga­ret­ten aus der Auf­be­wah­rungs­box an der Kas­se ent­nahm. Als die 28 jäh­ri­ge Ver­käu­fe­rin den Dieb­stahl bemerk­te und den Mann mit dem Die­bes­gut anhal­ten woll­te, wur­de ihr der Weg nach drau­ßen von den Män­nern teil­wei­se ver­sperrt. Anschlie­ßend flüch­te­ten die Män­ner zu einem gegen­über­lie­gen­den Park­platz am Sport­platz. Dort stie­gen sie in einen schwar­zen Touran der Mar­ke VW und fuh­ren in Rich­tung Orts­mit­te davon. Die Poli­zei Höch­stadt hat Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet Zeu­gen, sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.