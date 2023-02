Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ver­such­ter Pkw-Aufbruch

BAM­BERG. Am Zwin­ger wur­de am Mitt­woch zwi­schen 11.00 Uhr und 16.15 Uhr ver­sucht, die Schei­be der Fah­rer­tü­re eines dort gepark­ten grau­en Kia auf­zu­he­beln. Zwar schei­ter­te der Ein­bruch offen­sicht­lich, den­noch rich­te­te der unbe­kann­te Täter Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro an.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Mitt­woch wur­den eine Frau und ein Mann beim Dieb­stahl von Waren im Gesamt­wert von knapp 20 Euro in zwei ver­schie­de­nen Geschäf­ten im Bam­ber­ger Stadt­ge­biet erwischt. Der Mann flüch­te­te nach dem Dieb­stahl, wobei es noch zu einem Geran­gel mit einem Ange­stell­ten kam. Der Lang­fin­ger konn­te aller­dings in Tat­ort­nä­he gestellt wer­den, bei der anschlie­ßen­den Durch­su­chung kam noch eine Fla­sche Alko­hol und ein Kalen­der aus einem ande­ren Geschäft zum Vorschein.

Audi zer­kratzt

BAM­BERG. Zwi­schen 10.01.2023 und 15.02.2023 wur­de in der Hans-Birk­mayr-Stra­ße ein schwar­zer Audi A4 zunächst mit Hun­de­kot beschmiert, bevor am Mitt­woch fest­ge­stellt wur­de, dass das Auto zer­kratzt wor­den ist. Es ent­stand Sach­scha­den von etwa 2000 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Hal­bes Dut­zend Lam­pen beschädigt

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend kurz nach 21.00 Uhr beschä­dig­te ein Unbe­kann­ter vor einer Fir­ma in der Rhein­stra­ße ein hal­bes Dut­zend Lam­pen auf einem Grün­strei­fen. Ein etwa 18-jäh­ri­ger Mann wur­de zwar dabei beob­ach­tet, konn­te aber vor Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe flüch­ten. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird auf etwa 300 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. An der Kreu­zung Ber­li­ner Ring / Mem­mels­dor­fer Stra­ße ereig­ne­te sich am Mitt­woch­mit­tag kurz vor 12.30 Uhr ein Auf­fahr­un­fall, bei dem eine Fiat-Fah­re­rin sich leicht ver­letz­te. Der Gesamt­sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 5500 Euro beziffert.

BAM­BERG. Eine Mitsu­bi­shi-Fah­re­rin hat am Mitt­woch kurz vor 17.00 Uhr das Stopp-Schild an der Kreu­zung Fer­di­nand-Tietz-Stra­ße / See­hof­stra­ße miss­ach­tet und stieß gegen einen Mer­ce­des-Fah­rer. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand. Der Sach­scha­den wird auf etwa 7500 Euro beziffert.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Ver­mut­lich ein gel­bes Fahr­zeug hat am Don­ners­tag, 09.02.2023, zwi­schen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr in der Gra­fen­stein­stra­ße das Heck eines dort abge­stell­ten grau­en Vol­vos ange­fah­ren. Dem Fahr­zeug­hal­ter ist dadurch Sach­scha­den von etwa 5000 Euro entstanden.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

E‑S­coo­ter-Fah­rer stand unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Ein 18-jäh­ri­ger E‑S­coo­ter-Fah­rer wur­de am Mitt­woch­abend kurz vor Mit­ter­nacht in der Pro­me­na­de­stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­ten die Poli­zei­be­am­ten bei dem jun­gen Mann dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest, was ein Schnell­test bestä­tig­te. Der 18-Jäh­ri­ge muss­te sich einer Blut­ent­nah­me unterziehen.

25-Jäh­ri­ger beim Joint-Rau­chen erwischt

BAM­BERG. Von einer Zivil­strei­fe der Bam­ber­ger Poli­zei wur­de am Don­ners­tag­früh kurz vor 01.00 Uhr in der Hall­stadter Stra­ße ein 25-jäh­ri­ger Mann beim Joint-Rau­chen erwischt. Bei der Kon­trol­le ver­such­te er noch, die Haschisch-Ziga­ret­te zu ver­stecken, wel­che aber auf­ge­fun­den und beschlag­nahmt wer­den konnte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

GRAS­MANNS­DORF. 10 bis 15 Ster Lang­holz, das in 5‑Me­ter-Stücken auf einem Flur­grund­stück 0324 (Gras­manns­dorf in Rich­tung Walsdorf/​Erlau) gela­gert war, ent­wen­de­ten Unbe­kann­te. Das Holz im Wert von ca. 1.500 Euro wur­de offen­sicht­lich in meh­re­ren Fuh­ren mit einem Rücke­wa­gen abtransportiert.

Wer hat in der Zeit von 23. Janu­ar bis 14. Febru­ar ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

HALL­STADT. Fahr­rad­die­be waren in der Bam­ber­ger Stra­ße aktiv. Zwi­schen Mon­tag­abend, 22 Uhr, und Diens­tag­mit­tag, 12 Uhr, ent­wen­de­ten Unbe­kann­te aus einer offe­nen Gara­ge im Hin­ter­hof eines Mehr­par­tei­en­hau­ses zwei Fahr­rä­der im Wert von zusam­men etwa 1.200 Euro. Es han­delt sich um ein schwarz/​silbernes Moun­tain­bike der Mar­ke Meri­da, das mit einem roten Fahr­rad­schloss gesi­chert war. Beson­ders auf­fäl­lig an die­sem Rad sind die gold­far­be­nen Peda­le sowie das gol­de­ne Lenk­rad. Beim zwei­ten Fahr­rad han­delt es sich um ein grau­es Moun­tain­bike der Mar­ke Cube.

Wer kann Hin­wei­se auf den Ver­bleib der bei­den Fahr­rä­der geben? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Son­sti­ges

UNTER­OBERN­DORF. Ein Unbe­kann­ter steck­te auf dem Geh­weg der Unter­obern­dor­fer Straße/​Höhe Ein­fahrt in die Kapel­len­stra­ße drei Schrau­ben mit der Spit­ze nach oben in die Pfla­ster­fu­gen. Ein 24-jäh­ri­ger Pas­sant stol­per­te dar­über. Glück­li­cher­wei­se blieb er unverletzt.

Zeu­gen­mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Schwe­re Ver­let­zung und hoher Sach­scha­den beim Auf­fah­ren auf Pannenfahrzeuge

Zap­fen­dorf. Am Mitt­woch­nach­mit­tag kam es zu einem fol­gen­schwe­ren Unfall auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg bei Zap­fen­dorf, als zwei Abschlepp­fahr­zeu­ge auf dem Sei­ten­strei­fen anhiel­ten, um eine Rauch­ent­wick­lung auf einem auf­ge­la­de­nen Klein­trans­por­ter abzu­klä­ren. Die Abschlep­per stan­den voll­stän­dig auf dem Pan­nen­strei­fen und hat­ten die Warn­blin­ker ein­ge­schal­tet. Als sich die zwei 34-jäh­ri­gen Mecha­ni­ker um das Pro­blem küm­mer­ten und glück­li­cher­wei­se gera­de zwi­schen ihren bei­den Abschlep­pern stan­den fuhr plötz­lich unge­bremst ein Ive­co Klein­trans­por­ter auf den hin­te­ren Abschlep­per auf. Der Klein­trans­por­ter wur­de dabei auf der rech­ten Sei­te völ­lig auf­ge­ris­sen, kipp­te auf sei­ne lin­ke Sei­te und blieb auf dem lin­ken Fahr­strei­fen der Fahr­bahn lie­gen. Des­sen 31-jäh­ri­ger Fah­rer wur­de dabei schwer ver­letzt und muss­te mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus gebracht wer­den. Der Ive­co wur­de völ­lig zer­stört und auch der hin­te­re Abschlep­per ist auf­grund eines mas­si­ven Heck­scha­dens als Total­scha­den zu bezeich­nen. Die bei­den Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt wer­den. Auch der auf dem vor­de­ren Abschlep­per auf­ge­la­de­ne Klein­trans­por­ter wur­de durch den „vor­bei­schleu­dern­den“ Unfall­ver­ur­sa­cher ver­scho­ben und beschä­digt. Die Fahr­bahn war mit zahl­rei­chen Trüm­mer­tei­len besät und muss­te gerei­nigt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf min­de­stens 156.000 Euro geschätzt. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg bedankt sich bei der frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Zap­fen­dorf für die tat­kräf­ti­ge Unterstützung.

Lkw ver­liert Matrat­zen und ver­ur­sacht Unfall

Hirschaid. Am frü­hen Mitt­woch­abend fuhr der 32-jäh­ri­ge Fah­rer eines BMW auf der A73 in Rich­tung Suhl auf dem lin­ken Fahr­strei­fen, als er plötz­lich einen Schreck­mo­ment erle­ben muss­te. Vor ihm auf dem rech­ten Sei­ten­strei­fen fuhr ein Seat mit Anhän­ger, des­sen 30-jäh­ri­ge Fah­rer sich nicht um eine kor­rek­te Ladungs­si­che­rung bemüht hat­te. Des­halb fie­len ihm wäh­rend der Fahrt plötz­lich meh­re­re Feder­kern­ma­trat­zen von der Lade­flä­che und anschlie­ßend auf den BMW, wel­cher ihn gera­de über­ho­len woll­te. Der Geschä­dig­te über­fuhr eine der Matrat­zen, konn­te aber die Kon­trol­le über sei­nen BMW behal­ten und sicher anhal­ten, obwohl sich die Matrat­ze im lin­ken Rad­ka­sten ver­hak­te. Der BMW war dadurch nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Der Fah­rer blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Der Sach­scha­den wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hef­ti­ger Auf­fahr­un­fall mit schwer ver­letz­ter Person

Bam­berg. Am Mitt­woch­abend fuhr die 66-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Hyun­dai auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg, als ihr plötz­lich ein BMW mit deut­li­chem Geschwin­dig­keits­über­schuss hin­ten auf­fuhr. Die Frau ver­lor dadurch die Kon­trol­le und kam nach rechts von der Fahr­bahn ab. Der Hyun­dai krach­te schließ­lich quer gegen einen Baum und blieb auf dem Dach lie­gen. Die Frau konn­te erst durch die Feu­er­wehr aus ihrem Fahr­zeug geret­tet wer­den. Glück­li­cher­wei­se war sie ange­schnallt. Sie hat­te den­noch star­ke Brust­korb­schmer­zen und kam schwer­ver­letzt mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus. Der 62-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­cher blieb unver­letzt. Bei­de Fahr­zeu­ge sind wohl Total­schä­den und muss­ten abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf min­de­stens 25.000 Euro geschätzt. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg bedankt sich bei der Feu­er­wehr für ihre tat­kräf­ti­ge Unterstützung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Van­da­lis­mus am Klinikum

BAY­REUTH. Am Roten Hügel wur­den in der gest­ri­gen Nacht meh­re­re gepark­te Fahr­zeu­ge von einem bis­lang unbe­kann­ten Täter mas­siv beschädigt.

Im Zeit­raum von Mon­tag, 20.00 Uhr, bis Diens­tag 05.00 Uhr, bewaff­ne­te sich der Täter mut­maß­lich mit einem Holz­pflock und schlug mit die­sem auf die Schei­ben und Außen­spie­gel von fünf Fahr­zeu­gen ein.

Es wur­den ins­be­son­de­re die Heck- und Front­schei­ben beschä­digt und an einem der Autos schlug der Van­da­le auch noch den Außen­spie­gel ab. Anschlie­ßend flüch­te­te er in unbe­kann­te Richtung.

Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen vor Ort auf­ge­nom­men und konn­te etli­che Spu­ren sicher­stel­len. Da es in Bay­reuth aber immer wie­der zu Fäl­len von mut­wil­li­gem Van­da­lis­mus kommt, bit­tet Ihre Poli­zei Sie um Ihre Mithilfe.

Soll­ten Sie in Tat­nacht ver­däch­ti­ge Per­so­nen, mut­wil­lig beschä­dig­te Fahr­zeu­ge oder auf­fäl­li­ge Geräu­sche wahr­ge­nom­men haben, ver­stän­di­gen Sie bit­te umge­hend die Poli­zei. Wir dan­ken Ihnen für Ihre Hilfe.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Tank­be­trü­ger vor­läu­fig festgenommen

Kirch­eh­ren­bach. Die Freu­de über einen vol­len Tank währ­te für einen jun­gen Mann aus dem Land­kreis Bam­berg nicht lan­ge. Im Zuge der Fahn­dung ging der Poli­zei ein ‚dicker Fisch‘ ins Netz. Der Täter konn­te loka­li­siert und vor­läu­fig fest­ge­nom­men werden.

Am Mitt­woch­mor­gen gegen 08.30 Uhr fuhr in der Haupt­stra­ße eine zunächst unbe­kann­te männ­li­che Per­son auf ein Tank­stel­len­are­al und betank­te sei­nen Audi mit Super­kraft­stoff im Wert von 100 Euro. Anstatt die Rech­nung zu beglei­chen setz­te sich der jun­ge Mann hin­ter das Steu­er sei­nes Wagens und brau­ste in Rich­tung Orts­mit­te davon. Die auf­merk­sa­me Ange­stell­te hin­ter der Kas­se alar­mier­te sofort die Poli­zei Eber­mann­stadt. Dabei teil­te sie das Kenn­zei­chen des Weg­fah­rers mit. Lei­der war das Schwein­fur­ter Kenn­zei­chen bereits Anfang Febru­ar als gestoh­len gemel­det wor­den. Der Täter konn­te zunächst in unbe­kann­te Rich­tung ent­kom­men. Die umlie­gen­den Dienst­stel­len wur­den in die Fahn­dung mit ein­ge­bun­den. Knapp eine Stun­de spä­ter stell­ten Beam­te der Poli­zei Forch­heim den geflüch­te­ten Audi ver­las­sen auf einem Park­ge­län­de in der Nähe von Eggols­heim fest. Mit Unter­stüt­zung wei­te­rer Kräf­te aus Eber­mann­stadt und Forch­heim konn­te ein jun­ger Mann mit auf­fäl­li­gem Ver­hal­ten auf­ge­nom­men und schließ­lich vor­läu­fig fest­ge­nom­men wer­den. Den Auto­schlüs­sel hat­te er noch kurz zuvor in einem Gebüsch versteckt.

Wei­ter­füh­ren­de Ermitt­lun­gen erga­ben, dass der 20-Jäh­ri­ge bereits eine Woche zuvor im Bereich Hirschaid einem BMW betank­te, ohne zu bezah­len. Auch an die­sem Fahr­zeug war das Schwein­fur­ter Kenn­zei­chen ange­bracht. Zudem war der jun­ge Mann wegen meh­re­rer Ver­kehrs­de­lik­te erheb­lich vor­be­la­stet ist. Da er noch kei­nen Füh­rer­schein besitzt, wur­de er bereits des Öfte­ren wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis zur Anzei­ge gebracht. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Bam­berg stell­ten die Beam­ten den Audi zur Vor­be­rei­tung der Ein­zie­hung sicher. Eine Woh­nungs­durch­su­chung führ­te zum Auf­fin­den wei­te­rer Beweis­mit­tel. Die Ermitt­lun­gen wer­den noch eini­ge Zeit in Anspruch nehmen.

Nun muss sich der 20-Jäh­ri­ge wegen zahl­rei­cher Delik­te, u.a. wegen Tank­be­trü­ge­rei­en, Urkun­den­fäl­schun­gen und meh­re­rer Ver­kehrs­de­lik­te verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Hal­lern­dorf. Am Diens­tag­abend gegen 22:50 Uhr beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer beim Vor­bei­fah­ren die Haus­mau­er einer Scheu­ne in der Forch­hei­mer Stra­ße. Ohne sich um die Regu­lie­rung des Scha­dens von etwa 300,00 Euro zu küm­mern, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le. Wer eine sol­che Ver­kehrs­un­fall­flucht beob­ach­ten konn­te, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen, Tele­fon: 09191/7090–0.

Dieb­stäh­le

Forch­heim OT Ker­s­bach. In der Zeit von Frei­tag, 20:30 Uhr, bis Sams­tag, 02:25 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein schwarz-wei­ßes Moun­tain­bike der Mar­ke Specialized/​Rockhopper Comp, wel­ches im Bereich der Bahn­hofs­stra­ße abge­stellt wor­den war. Das Her­ren­rad war mit­tels zwei­er Kabel­schlös­ser gesi­chert, wel­che eben­falls vom Dieb mit­ge­nom­men wur­den. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahr­rads nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Neun­kir­chen am Brand. Am Mitt­woch park­te eine 46-Jäh­ri­ge ihren wei­ßen Mer­ce­des auf einem Park­platz einer Dro­ge­rie in der Stra­ße „Zum Neun­tag­werk“ und ließ das Fahr­zeug unver­rie­gelt. Als sie gegen 10:30 Uhr dort­hin zurück­kehr­te, wur­de sie von einer Zeu­gin dar­auf auf­merk­sam gemacht, dass sich drei bis­lang unbe­kann­te Jugend­li­che um das Auto her­um­ge­schli­chen hät­ten. Die Geschä­dig­te muss­te fest­stel­len, dass aus ihrem Auto ihr blau­es Smart­phone der Mar­ke „Hua­wei“ ent­wen­det wur­de. Die­ses befand sich am Lade­ka­bel ange­schlos­sen in einer dun­kel­blau­en Schutz­hül­le. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Mitt­woch­abend wur­de ein 24-Jäh­ri­ger in der Haid­feld­stra­ße einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter­zo­gen. Hier­bei konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass der Ford­fah­rer nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis ist. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 0,94 Pro­mil­le. Außer­dem gab der Mann an, dass er vor Fahrt­an­tritt 1,5 Joints geraucht hät­te. Bei sei­ner Durch­su­chung wur­den des Wei­te­ren eine klei­ne Men­ge Rausch­gift und ein sog. Crus­her auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Es folg­te die Blut­ent­nah­me in einem nahe­ge­le­ge­nen Krankenhaus.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ver­kehrs­un­fall

Bad Staf­fel­stein. Am Mitt­woch, gegen 20:15 Uhr befuhr eine 56-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Pkw die Staats­stra­ße 2204 von Unners­dorf kom­mend in Fahrt­rich­tung BAB 73 und beab­sich­tig­te den dor­ti­gen Kreis­ver­kehr an der zwei­ten Aus­fahrt zu ver­las­sen. Hier­bei über­sah sie den Pkw eines 55-jäh­ri­gen Mann, wel­cher sich bereits im Kreis­ver­kehr befand. Es kam zum Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge. Bei dem Unfall wur­de ein Ver­kehrs­zei­chen umge­fah­ren und der Pkw der Frau kam anschlie­ßend im Grün­strei­fen zum Ste­hen. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand. An den bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 2000 Euro.

Ver­kehrs­un­fall mit Personenschaden

Lich­ten­fels. Am Mitt­woch, gegen 16:30 Uhr stell­ten Beam­te wäh­rend einer Strei­fen­fahrt in der Ein­mün­dung Fried­hofstra­ße / Fried­hofs­weg einen ver­mut­lich gestürz­ten Fahr­rad­fah­rer fest. Der 13-Jäh­ri­ge lag auf dem Geh­weg neben sei­nem Fahr­rad und klag­te über star­ke Schmer­zen im lin­ken Bein. Laut sei­nen Anga­ben über­quer­te er mit sei­nem Moun­tain­bike die Fried­hofstra­ße aus Rich­tung Gold­berg­stra­ße kom­mend und stürz­te allein­be­tei­ligt beim Über­fah­ren der Bord­stein­kan­te. Der hin­zu­ge­ru­fe­ne Ret­tungs­dienst ver­brach­te den Jun­gen anschlie­ßend ins Kli­ni­kum Lichtenfels.