Der Lie­der­ma­cher und Autor Sig­gi Michl liest am Frei­tag, 24. Febru­ar 2023, um 18 Uhr, in der Black Box des RW21 aus sei­nem Roman „Krä­mer­see­len“, der von zwei Men­schen erzählt, die das Schick­sal auf eine har­te Pro­be stellt und schließ­lich auf eine Rei­se schickt, die ihr Leben umkrem­peln wird. Sei­ne Lesung umrahmt der Künst­ler mit eige­nen Lie­dern. Das höchst leben­di­ge Wech­sel­spiel von Musik, Gesang und Gespräch schafft eine beson­de­re und mit­rei­ßen­de Atmosphäre.

Sig­gi Michl wur­de 1961 in Bay­reuth gebo­ren und lebt noch heu­te mit sei­ner Fami­lie im Land­kreis Bay­reuth. Er arbei­tet seit vie­len Jah­ren als frei­schaf­fen­der Künst­ler und gilt als ober­frän­ki­sches Urge­stein, ein Ori­gi­nal des frän­ki­schen Dia­lekts in Schrift und Ton. Sig­gi Michl musi­ziert, kom­po­niert, schreibt, arbei­tet als Pup­pen­spie­ler und wirkt bei ver­schie­de­nen Thea­tern im Raum Bay­reuth und Kulm­bach (aktu­ell „das Bau­mann“) mit. Eines sei­ner musi­ka­li­schen Pro­jek­te ist zum Bei­spiel die Band „Land­mu­sigg“, die bereits seit 2007 exi­stiert und zwei CDs ver­öf­fent­licht hat.

Was er künst­le­risch umsetzt, ist dabei immer authen­tisch: mal lustig, mal tief­sin­nig-gefühl­voll, mal hin­ter­sin­nig. Sei­ne sprach­li­che Vor­lie­be gilt dem Frän­ki­schen. „Krä­mer­see­len“ ist sein erster ver­öf­fent­lich­ter Roman. Erst Ende Sep­tem­ber wür­dig­te der Baye­ri­sche Rund­funk in sei­nem Sen­der Bay­ern 2 Sig­gi Michl und sein Schaf­fen mit einer aus­führ­li­chen Sen­dung. In der Stadt­bi­blio­thek ist er mit sei­nem Kin­der­fa­schings-Mit­mach­kon­zert „Tiri­li und Bum­batsch­peng“ jedes Jahr zu Gast und begei­stert die klei­nen Gäste.

Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf für zehn Euro in der Stadt­bi­blio­thek oder an der Tages­kas­se 30 Minu­ten vor Beginn der Lesung.