Am 17. Sep­tem­ber 2022 fand die 4‑Kings-Par­ty No. 16 statt, dies­mal auf dem Rap­pen­kel­ler in Forch­heims Kel­ler­wald. Wie in den letz­ten Jah­ren gab es Unter­stüt­zer-Mar­ken, die in den Werk­stät­ten der Lebens­hil­fe gefer­tigt wor­den waren. Auch der Ver­kaufs­er­lös war für die Werk­stät­ten der Lebens­hil­fe bestimmt.

1800 Euro sind aus dem Ver­kauf der Mar­ken zusam­men­ge­kom­men, obgleich die Mar­ke für vier Euro zu haben war. So konn­ten sich die Ver­ant­wort­li­chen der Werk­stät­ten über eine saf­ti­ge Spen­de freu­en. Peter Pfann, Geschäfts­füh­rer der Werk­stät­ten, und Tho­mas Link, Grup­pen­lei­ter, dank­ten im Namen der behin­der­ten Beschäf­tig­ten herzlich.

„Die Stim­mung auf der 4‑Kings-Par­ty war ein­ma­lig, die Musik wie immer gran­di­os“, erin­nert sich Mat­thi­as Zip­fel, Orga­ni­sa­tor der 4‑Kings-Par­ty, und Co-Orga­ni­sa­tor Seba­sti­an Kist ergänzt: „Mit dem Wet­ter hat­ten wir unglaub­li­ches Glück, vor der Par­ty hat es gereg­net und danach hat es mit dem Regen gleich wie­der angefangen.“

Dem Wet­ter­ri­si­ko will das Trio, neben Mat­thi­as Zip­fel und Seba­sti­an Kist gehört Tobi­as Kauf­mann dem Orga­ni­sa­ti­on­team an, zukünf­tig aus dem Weg gehen: „Die näch­ste 4‑Kings-Par­ty fin­det etwas frü­her statt, bereits am 20. Mai 2023 auf dem Winterbauer-Keller.“

Das Kon­zept, Par­ty und Musik mit der Hil­fe für benach­tei­lig­te Men­schen zu ver­bin­den, tref­fe all­seits auf posi­ti­ve Reso­nanz, sagt Mat­thi­as Zip­fel. Die Orga­ni­sa­to­ren hof­fen daher auch im Mai auf die vie­len treu­en Besu­cher. Es ist dann bereits die 17. Auf­la­ge der 4‑Kings-Par­ty, die aus dem kul­tu­rel­len Leben Forch­heims nicht mehr weg­zu­den­ken ist.