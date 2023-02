Öff­nungs­zei­ten im Kun­den­bü­ro Stadt­bus am Faschings­diens­tag, 21. Febru­ar 2023, geändert

Das Kun­den­bü­ro Stadt­bus in der Goe­the­stra­ße 21a ist am Faschings­diens­tag von 9.00 bis 12.00 Uhr geöff­net. Fahr­kar­ten­au­to­ma­ten ste­hen am Huge­not­ten­platz und Haupt­bahn­hof zur Verfügung.

Das Kun­den­zen­trum der Erlan­ger Stadt­wer­ke in der Äuße­ren Brucker Stra­ße 33 ist von 8.00 bis 12.00 Uhr geöff­net. Online-Ser­vice unter estw​.de