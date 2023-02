Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

LKR. FORCH­HEIM / LKR. BAM­BERG / LKR. ERLAN­GEN – HÖCH­STADT. Wie bereits in einer gemein­sa­men Pres­ser­klä­rung im Dezem­ber 2022 mit­ge­teilt, kam es im Novem­ber 2022 zu einem Ein­bruch in eine Metz­ge­rei in Forch­heim. In die­sem Zusam­men­hang nahm die Poli­zei bereits Ende letz­ten Jah­res zwei Tat­ver­däch­ti­ge vor­läu­fig fest. Nun konn­ten noch zwei wei­te­re Tat­ver­däch­ti­ge ermit­telt und vor­läu­fig fest­ge­nom­men wer­den. Alle vier Män­ner befin­den sich aktu­ell in Untersuchungshaft.

Im Zeit­raum von Mit­te August bis Ende Novem­ber im ver­gan­ge­nen Jahr häuf­ten sich Ein­brü­che in Bäcke­rei­en und Metz­ge­rei­en in den Land­krei­sen Forch­heim, Bam­berg und Erlan­gen-Höch­stadt. Der Ver­dacht lag nahe, es hand­le sich um eine Ein­bruchs­se­rie, die von der­sel­ben Täter­grup­pie­rung began­gen wur­de. Durch inten­si­ve Ermitt­lungs­ar­beit konn­ten bereits im Dezem­ber 2022 ein 18- und 19-jäh­ri­ger Mann als Tat­ver­däch­ti­ge fest­ge­nom­men wer­den. Sie wur­den ver­däch­tigt einen Teil der gemel­de­ten Ein­brü­che began­gen zu haben. Im Fokus stan­den nun die Ermitt­lun­gen hin­sicht­lich wei­te­rer Tat­ver­däch­ti­ger, sowie der Nach­weis wei­te­rer Tat­hand­lun­gen im Bereich Bam­berg und Forch­heim. Umfang­rei­che Ermitt­lun­gen und die enge Zusam­men­ar­beit zwi­schen der Staats­an­walt­schaft Bam­berg, der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg und den Poli­zei­in­spek­tio­nen Forch­heim und Höch­stadt a.d. Aisch, führ­ten nun zum gewünsch­ten Erfolg. Die Ermitt­ler kamen unter ande­rem durch zahl­rei­che Spu­ren­aus­wer­tun­gen und Ver­neh­mun­gen zwei wei­te­ren jun­gen Män­nern auf die Spur. Die­se nahm die Poli­zei eben­falls vor­läu­fig fest.

Die ins­ge­samt vier Her­an­wach­sen­den im Alter von 19 bis 21 Jah­ren aus dem Land­kreis Forch­heim ste­hen im Ver­dacht, über 20 Mal in Bäcke­rei­en und Metz­ge­rei­en in den Land­krei­sen Forch­heim, Bam­berg und Erlan­gen-Höch­stadt ein­ge­bro­chen zu sein. Sie rich­te­ten dabei nach aktu­el­lem Ermitt­lungs­stand einen Gesamt­scha­den von über 25.000 Euro an, wobei sich der Ent­wen­dungs­scha­den ins­ge­samt auf mehr als 20.000 Euro beläuft.

Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erließ ein Ermitt­lungs­rich­ter am 26. Janu­ar 2023 Haft­be­fehl gegen die wei­te­ren zwei Tat­ver­däch­ti­gen. Die vier Her­an­wach­sen­den befin­den sich aktu­ell alle in Justiz­voll­zugs­an­stal­ten. Den Män­nern wird schwe­rer Ban­den­dieb­stahl vorgeworfen.