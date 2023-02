„Wir müs­sen ler­nen, mit Unsi­cher­heit zu leben“

Wer Kri­sen­si­tua­tio­nen bewäl­ti­gen will, soll­te nach Mei­nung der Würz­bur­ger Diplom-Psy­cho­lo­gin Chri­sti­ne Lößl über Selbst­ver­ant­wor­tung und Resi­li­enz ver­fü­gen. Wie sich die­se bei­den Berei­che erler­nen und trai­nie­ren las­sen, stellt sie bei zwei kosten­frei­en Online-Vor­trä­gen vor.

Kli­ma­wan­del, Ukrai­ne-Krieg, Ener­gie­kri­se, Fach­ar­bei­ter­man­gel etc. gehen nicht spur­los an uns vor­bei. Immer mehr Men­schen reagie­ren mit Zukunfts­äng­sten und depres­si­ven Gedan­ken auf die bedroh­li­chen Nach­rich­ten in allen Lebens­be­rei­chen. Was die Esten­fel­der Diplom-Psy­cho­lo­gin Chri­sti­ne Lößl seit etli­chen Mona­ten bei der Arbeit mit Mit­ar­bei­tern in mit­tel- und ober­frän­ki­schen Unter­neh­men, aber auch mit ihren Kli­en­tin­nen und Kli­en­ten in ihrer Pra­xis in Esten­feld im Land­kreis Würz­burg erlebt, ist ihr in die­ser Form und Häu­fung noch nie begeg­net: „Vie­le Men­schen sind psy­chisch über­for­dert. Sie wün­schen sich ver­zwei­felt, dass alles wie­der so wird, wie es ein­mal war. Doch das wird nicht pas­sie­ren. Was frü­her selbst­ver­ständ­lich und plan­bar war, gilt heu­te nicht mehr. Wir müs­sen ler­nen, mit Unsi­cher­heit zu leben.“

Seit 29 Jah­ren arbei­tet Chri­sti­ne Lößl als psy­cho­lo­gi­sche Bera­te­rin und Coach für Unter­neh­men und Pri­vat­per­so­nen. Sie setzt vor allem auf eine selbst­ver­ant­wort­li­che Lebens­füh­rung: „Wir dür­fen uns den Umstän­den kei­nes­falls pas­siv aus­ge­lie­fert füh­len. Im Gegen­teil: Wir müs­sen ler­nen, uns von den bedroh­li­chen Nach­rich­ten nicht läh­men zu las­sen. Wir müs­sen uns aktiv mit den aktu­el­len Umstän­den aus­ein­an­der­set­zen.“ Aus ihrer Sicht hat jeder Mensch Hand­lungs­mög­lich­kei­ten – auch wenn er sie manch­mal zunächst nicht sieht.

„Die Art und Wei­se, wie wir über die Din­ge denken“

„Was wir bei­spiels­wei­se beein­flus­sen kön­nen, ist die Art und Wei­se, wie wir über die Din­ge den­ken.“ Dar­un­ter ver­steht die Psy­cho­lo­gin und Buch­au­to­rin kei­nes­falls den Auf­ruf, alles „posi­tiv“ zu sehen: „Es ist wich­tig, sich bewusst zu machen, was der­zeit bedroh­lich erscheint und wor­in die aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen bestehen. Aber es ist genau­so wich­tig, die vor­han­de­nen Wahl­mög­lich­kei­ten für sich zu erken­nen und zu nutzen.“

„Resi­li­enz ist lernbar“

Ange­sichts der aktu­el­len Bedro­hun­gen wür­den sich vie­le Men­schen am lieb­sten ein ‚Ist mir alles egal-Gefühl‘ wün­schen. Für die Psy­cho­lo­gin ist dies nicht der rich­ti­ge Weg. Psy­chi­sche Belast­bar­keit, die soge­nann­te Resi­li­enz, sei die Fol­ge einer selbst­ver­ant­wort­li­chen Lebens­füh­rung. „Resi­li­enz erfor­dert, dass wir unse­re eige­nen Denk­mu­ster, das heißt unser Mind-Set, und unse­re emo­tio­na­le Ver­fas­sung aktiv steu­ern. Tat­säch­lich ent­schei­den wir selbst, ob wir uns durch unse­re Gedan­ken und die Sze­na­ri­en, die wir uns vor­stel­len, in Angst und Schrecken ver­set­zen, oder ob wir uns auf das kon­zen­trie­ren, was wir beein­flus­sen kön­nen, und uns damit hand­lungs­fä­hig machen.“ Aus Sicht von Chri­sti­ne Lößl ist Resi­li­enz kei­ne Cha­rak­ter-Eigen­schaft, kein ‚dickes Fell‘, das jemand habe oder nicht, son­dern eine Fähig­keit, die trai­niert wer­den kann. Dies set­ze vor­aus, dass Men­schen bereit sei­en, die Ver­ant­wor­tung für ihr Leben zu über­neh­men und aktiv zu wer­den. Sie müss­ten über­prü­fen, mit wel­chen Gedan­ken sie sich unter Druck set­zen und Äng­ste ver­stär­ken. Und statt­des­sen Stra­te­gien ler­nen, wie sie sich beru­hi­gen und hand­lungs­fä­hig machen können.

Online-Vor­trä­ge zu Selbst­ver­ant­wor­tung und Resilienz

Wie sich Selbst­ver­ant­wor­tung und Resi­li­enz erler­nen las­sen, dar­über wird Chri­sti­ne Lößl bei zwei kosten­lo­sen, ein­stün­di­gen Online-Vor­trä­gen via Zoom am Sonn­tag, 19. Febru­ar und Mitt­woch, 22. Febru­ar, jeweils um 18.30 Uhr, spre­chen. Eine Anmel­dung ist ab sofort per E‑Mail an info@​coaching-​loessl.​de mög­lich. Dort gibt es dann auch die Zugangs-Daten zum Zoom-Vortrag.

Wei­te­re Infos zu Chri­sti­ne Lößl sowie zu den The­men Selbst­ver­ant­wor­tung und Resi­li­enz gibt es unter www​.coa​ching​-loessl​.de.