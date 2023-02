Wer ist der oder die beste Vorleser:in der Stadt Bam­berg? Beim Regio­nal­ent­scheid für Bam­berg des 64. Vor­le­se­wett­be­werbs des Deut­schen Buch­han­dels lesen die Sieger:innen der Schulent­schei­de im Febru­ar 2023 um die Wet­te. Mit cir­ca 600.000 Teilnehmer:innen jähr­lich ist der 1959 ins Leben geru­fe­ne Vor­le­se­wett­be­werb der älte­ste und größ­te Schü­ler­wett­be­werb Deutschlands.

Der Regio­nal­ent­scheid für die Stadt Bam­berg fin­det am Don­ners­tag, den 16. Febru­ar, um 14.30 Uhr in der Stadt­bü­che­rei Bam­berg, Obe­re König­str. 4a, statt.

Zehn Schüler:innen aus zehn Bam­ber­ger Schu­len stel­len dann ihr Kön­nen im Vor­le­sen unter Beweis. Bewer­tet wer­den Sie von einer fünf­köp­fi­gen Jury unter dem Vor­sitz von Autor und Rezi­ta­tor Andre­as Ulich. Mit­ent­schei­den über die Vor­le­se­bei­trä­ge wird auch Romy Resatsch, die im letz­ten Jahr Stadt­sie­ge­rin und beste Vor­le­se­rin Bam­bergs wur­de. Musi­ka­lisch umrahmt wird der Wett­be­werb von Jas­min Lieb an der Kla­ri­net­te. Mode­riert wird die Ver­an­stal­tung von Büche­rei­lei­te­rin Chri­stia­ne Weiß.

An den regio­na­len Ent­schei­den der Städ­te und Land­krei­se betei­li­gen sich bun­des­weit rund 6.600 Schüler:innen aus 6. Klas­sen. Die über 600 Regio­nal­wett­be­wer­be orga­ni­sie­ren Buch­hand­lun­gen, Biblio­the­ken, Schu­len und wei­te­re kul­tu­rel­le Ein­rich­tun­gen. Alle teil­neh­men­den Kin­der erhal­ten eine Urkun­de sowie das Buch „Agnes und der Traum­schlüs­sel“ von Tuutik­ki Tolo­nen (Carl­sen). Der Sie­ger oder die Sie­ge­rin des Stadt­wett­be­werbs darf zum nach­fol­gen­den Bezirks­ent­scheid fah­ren. Die Etap­pen füh­ren von den Schulent­schei­den über Stadt-/Krei­s‑, Bezirks- und Län­der­ebe­ne bis zum Bun­des­fi­na­le mit den 16 Landessieger:innen am 21. Juni 2023 in Ber­lin beim rbb.

Der Wett­be­werb soll Begei­ste­rung für Bücher in die Öffent­lich­keit tra­gen, die Lese­kom­pe­tenz von Kin­dern stär­ken und die­se somit dabei unter­stüt­zen, ihren Hori­zont zu wei­ten, gesell­schaft­li­che Ver­än­de­run­gen ein­zu­ord­nen und Offen­heit für Neu­es zu ent­wickeln. Auf www​.vor​le​se​wett​be​werb​.de/​d​e​r​-​w​e​t​t​b​e​w​e​r​b​/​b​u​c​h​e​m​p​f​e​h​l​u​n​gen ver­öf­fent­licht die Stif­tung Buch­kul­tur und Lese­för­de­rung daher außer­dem kura­tier­te Lese­tipps zu zahl­rei­chen The­men – auch abseits der bekann­ten Kinderbuchklassiker.

Der Vor­le­se­wett­be­werb wird von der Stif­tung Buch­kul­tur und Lese­för­de­rung des Bör­sen­ver­eins des Deut­schen Buch­han­dels ver­an­stal­tet und steht unter der Schirm­herr­schaft des Bun­des­prä­si­den­ten. Das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend för­dert den Vor­le­se­wett­be­werb. Die Stif­tung Bil­dung und Sozia­les der Spar­da-Bank Baden-Würt­tem­berg, die Spar­da-Bank Hes­sen, der Gewinn-Spar­ver­ein der Spar­da-Bank Mün­chen e. V. und die Spar­da Bank Ham­burg för­dern die Ent­schei­de auf der regio­na­len Ebe­ne. Medi­en­part­ner ist der rbb.

Ent­schei­dung im Vor­le­se­wett­be­werb 2022/2023

Stadt/​Landkreis: Stadt Bamberg

Ter­min: Do. 16.2.23

Ort: Stadt­bü­che­rei Bam­berg, Obe­re König­str. 4a

Ver­an­stal­ter: Stadt­bü­che­rei Bamberg

Kon­takt: Anja Hart­mann, Tel. (0951) 98119–12 ; anjahartmann@​stadtbuecherei-​bamberg.​de

Stif­tung Buch­kul­tur und Leseförderung

Bör­sen­ver­ein des Deut­schen Buchhandels

Tele­fon: +49–69 / 1306–368, E‑Mail: info@​vorlesewettbewerb.​de

Der aktu­el­le Stand des 64. Vor­le­se­wett­be­werbs sowie alle Infor­ma­tio­nen, Ter­mi­ne und Teil­neh­mer­schu­len sind auf www​.vor​le​se​wett​be​werb​.de zu finden.

Social Media

Face­book: @Vorlesewettbewerb

Twit­ter: @VLWettbewerb

Insta­gram: @Vorlesewettbewerb

Hash­tag: #vor­le­se­wett­be­werb