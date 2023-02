Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

HALL­STADT, LKR. BAM­BERG. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de dran­gen Unbe­kann­te in ein Mehr­fa­mi­li­en­haus in Hall­stadt ein und ent­wen­de­ten neben diver­sen Lebens­mit­teln und Elek­tro­ge­rä­ten auch einen Audi S 5 im Wert von etwa 40.000 Euro. Bereits in der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch konn­te ein Tat­ver­däch­ti­ger vor­läu­fig fest­ge­nom­men wer­den. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg sitzt die­ser nun in Untersuchungshaft.

Eine Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land ent­deck­te den ent­wen­de­ten Pkw am Diens­tag, den 14. Febru­ar, im Bereich der Gemein­de Gun­dels­heim. In enger Abstim­mung mit dem zustän­di­gen Fach­kom­mis­sa­ri­at der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg konn­te schnell ein Tat­ver­däch­ti­ger ermit­telt wer­den. Bei der Durch­su­chung sei­nes Wohn­an­we­sens fan­den die Beam­ten, neben dem Fahr­zeug­schlüs­sel des Audis, auch die gestoh­le­nen Elek­tro­ge­rä­te. Die Poli­zei nahm den Tat­ver­däch­ti­gen dar­auf­hin vor­läu­fig fest und stell­te die auf­ge­fun­de­nen Gegen­stän­de sicher. Zudem ent­deck­ten die Ein­satz­kräf­te bei der Woh­nungs­durch­su­chung noch wei­te­res Die­bes­gut, wel­ches aus einem Ein­bruch in einen Imbiss­wa­gen im Novem­ber des ver­gan­ge­nen Jah­res in Bam­berg stamm­te. Auch bei die­ser Tat wur­de ein Auto­schlüs­sel, sowie das dazu­ge­hö­ri­ge Fahr­zeug, ein roter Renault Twin­go älte­ren Bau­jah­res, entwendet.

Am Mitt­woch­mit­tag wur­de der Tat­ver­däch­ti­ge einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Die­ser erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen den Mann. Der 35-Jäh­ri­ge sitzt seit­dem in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt. Er muss sich unter ande­rem wegen Dieb­stahls im beson­ders schwe­ren Fall verantworten.

Da der rote Renault Twin­go mit dem Kenn­zei­chen BA-C9846 bis­her noch nicht auf­ge­fun­den wur­de, bit­tet die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg die Bevöl­ke­rung um ent­spre­chen­de Hin­wei­se. Wer sach­dien­li­che Anga­ben, ins­be­son­de­re zum Ver­bleib des Fahr­zeugs machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 mit der Kri­po Bam­berg in Ver­bin­dung zu setzen