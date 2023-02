Am Mitt­woch, dem 8. Febru­ar 2023 reich­te der Spre­cher der AfD im Kreis­tag Bay­reuth, Mario Schul­ze, eine Anfra­ge im Land­rats­amt zum geplan­ten Con­tai­ner­dorf in Wei­den­berg ein. Mit die­ser möch­te der Kreis­rat in Erfah­rung brin­gen, war­um der Land­rat ohne jeg­li­che Betei­li­gung des Kreis­tags, des Gemein­de­rats in Wei­den­berg und vor allem ohne die Bür­ger vor Ort zu hören, ver­sucht hat, ein sol­ches Pro­jekt in Gang zu bringen.

Hier­zu sag­te Mario Schul­ze, der auch der Kan­di­dat sei­ner Par­tei für die Land­tags- und Bezirks­tags­wahl in Bay­reuth ist, am Mitt­woch: „In Wei­den­berg sehen wir nun die trau­ri­gen Aus­wir­kun­gen der Migra­ti­ons­po­li­tik unse­rer Bun­des­re­gie­run­gen unter Mer­kel und Scholz. Die Men­schen haben berech­tig­te Angst um ihre Sicher­heit. Land­rat Wie­demann scheint das jedoch kaum zu inter­es­sie­ren. Sein Augen­merk liegt ein­zig dar­auf, sei­ne recht­li­chen Pflich­ten in Bezug auf die Unter­brin­gung der Migran­ten zu erfül­len. Dabei lässt er außer Acht, dass er auch gegen­über dem Kreis­tag und vor allem den Anwoh­nern gegen­über ver­pflich­tet ist. Die­se haben das Recht auf Mit­spra­che und ver­die­nen es nicht, dass der Land­rat ohne Betei­li­gungs­mög­lich­keit über ihre Köp­fe hin­weg unüber­leg­te und fol­gen­schwe­re Ent­schei­dun­gen trifft. Ich ste­he hier an der Sei­te der Bür­ger, wie es jeder Volks­ver­tre­ter tun soll­te. Wenn Bür­ger Sor­gen haben, dann müs­sen die­se von der Poli­tik auch gehört werden.“