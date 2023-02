Am Mon­tag, 6. und 13. März, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr, dreht sich an zwei phi­lo­so­phi­schen Aben­den in der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth alles um unser Ver­hält­nis zur Natur. Eine ver­bind­li­che Anmel­dung hier­für unter www​.vhs​-bay​reuth​.de ist bis Frei­tag, 24. Febru­ar, mög­lich. In wel­chem Ver­hält­nis ste­hen wir zur Natur? Sehen wir sie als rein mate­ri­el­le Res­sour­ce? Oder geht es um eine respekt­vol­le Bezie­hung und eine tie­fe emo­tio­na­le Ver­bin­dung? Was kön­nen wir aus die­sen Über­le­gun­gen über uns ler­nen? Und kön­nen wir die Natur für unse­re Bedürf­nis­se so nut­zen, dass wir ihren inne­ren Wert berück­sich­ti­gen, und es dadurch mög­li­cher­wei­se zu kei­ner so gra­vie­ren­den Natur­zer­stö­rung kom­men wür­de? In dem Kurs wer­den unter­schied­li­che Arten der Umwelt­be­zie­hung bespro­chen, die im gro­ßen Zusam­men­hang zu Aspek­ten unse­res Mensch­seins, zu unse­ren Wer­ten und Bedürf­nis­sen, Empa­thie und Ratio­na­li­tät stehen.