Die Hoff­nung stirbt zuletzt

Am ver­gan­ge­nen Sams­tag stand der vor­letz­te Spiel­tag für die erste Damen der DJK Eggols­heim in Bay­reuth auf dem Pro­gramm. Gegen die hei­mi­sche drit­te Mann­schaft des BSV Bay­reuth, sowie die Damen der SG Team­work Ebersdorf/​Grub galt es, sich schad­los zu hal­ten und kei­ne wei­te­ren Sät­ze abzu­ge­ben. Da die Tabel­len­füh­rer aus Bay­reuth am ver­gan­ge­nen Spiel­tag ihrer­seits einen Satz und bei­na­he sogar einen Punkt gegen den BSV Bay­reuth 3 ver­lo­ren hat­ten, waren die Damen vom Egger­bach aller­dings gewarnt. Gleich­zei­tig keim­te dadurch etwas Hoff­nung auf, den direk­ten Auf­stieg even­tu­ell doch noch in eige­ner Hand zu haben.

DJK – BSV Bay­reuth III 3:0 (25:9, 25:14, 26:24)

Nach­dem der BSV Bay­reuth 3 zum Auf­takt die Gäste aus Ebers­dorf mit einem deut­li­chen 3:0 besie­gen konn­te, galt es für die DJK von Anfang mit vol­ler Kon­zen­tra­ti­on dabei zu sein. Zur Freu­de von Coach Bene­dikt Reichold, der sei­nen Geburts­tag mit dem Team in der Hal­le ver­brach­te, konn­ten die Eggols­hei­me­rin­nen zum ersten Mal seit lan­gem auf den kom­plet­ten Kader zurück­grei­fen. Ein­zig Julia Hutz­ler ging wei­ter­hin durch eine Ober­schen­kel­b­les­sur leicht gehan­di­capt in den Spiel­tag. Die DJK leg­te direkt los wie die Feu­er­wehr und zeig­te, war­um man sich berech­tig­te Hoff­nun­gen auf den Auf­stieg mach­te. Mit schö­nen Spiel­zü­gen und tol­lem Vol­ley­ball begei­ster­ten die Mädels Coach Reichold und den extra ange­rei­sten Men­tal­coach Ralf Schaardt und leg­ten die ersten zwei Durch­gän­ge im Schnell­durch­gang zurück. Mit 25:9 und 25:14 leg­te die DJK damit den Grund­stein für einen wei­te­ren deut­li­chen Sieg.

Dann aller­dings geschah das, was sowohl Coach als auch das gan­ze Team immer wie­der kopf­schüt­telnd zurück­lässt. Das Team zeig­te einen uner­klär­li­chen Lei­stungs­ein­bruch, man brach­te wie so oft den Geg­ner zurück ins Spiel. Die Bay­reu­the­rin­nen ihrer­seits nutz­ten die­se Chan­ce und lagen bei­na­he den gesam­ten Satz knapp in Front. Coach Reichold sah sich gezwun­gen, dem Team in einer Aus­zeit durch eini­ge deut­li­che Wor­te neu­es Leben ein­zu­hau­chen. Und sie­he da, die DJK riss sich am Rie­men, robb­te sich Stück für Stück an den hei­mi­schen BSV her­an und glich kurz vor Ende des Sat­zes wie­der aus. Genau in die­sen Situa­tio­nen beka­men die Eggols­hei­me­rin­nen in der Ver­gan­gen­heit oft Angst vor ihren eige­nen Cou­ra­ge. Ganz anders aber die­ses Mal. Im Ange­sicht des dro­hen­den Satz­ver­lu­stes riss sich die DJK am Rie­men, blieb kon­zen­triert und ent­schied das Spiel am Ende mit 26:24 und damit mit 3:0 für sich. Der Jubel nach die­ser Ner­ven­schlacht war rie­sig, an die­ser Stel­le mach­te sich die Zusam­men­ar­beit mit dem neu­en Men­tal­coach bereits bezahlt.

DJK – SG Team­work Ebersdorf/​Grub 3:0 (25:12, 25:21, 25:17)

Nach­dem sowohl Coach Reichold als auch das gesam­te Team tief durch­schnau­fen konn­ten, ging es in das abschlie­ßen­de Spiel gegen die SG Team­work Ebersdorf/​Grub. Auch hier war die DJK gewarnt, schließ­lich gab man im Hin­spiel einen der weni­gen Sät­ze die­se Sai­son an den Geg­ner ab. Das woll­te man unter allen Umstän­den ver­hin­dern und star­te­te direkt mit vol­ler Kon­zen­tra­ti­on in den ersten Spiel­ab­schnitt. Vor allem Melis­sa Arneth konn­te mit beherz­ten Angrif­fen end­lich ihre Trai­nings­lei­stung bestä­ti­gen und führ­te im Team­ver­bund mit Stel­le­rin Lau­ra Len­zen, die in die­sem Spiel eini­ge Kilo­me­ter zurück­le­gen soll­te, die DJK im Schnell­durch­lauf zu einem 25:12 Satz­ge­winn. Vor allem Coach Reichold woll­te einen erneu­ten Ein­bruch um jeden Preis ver­hin­dern, muss­te sich zu Beginn des zwei­ten Sat­zes aller­dings erneut ärgern. Beim Stand von 11:15 stand die näch­ste Aus­zeit der DJK an, bei der Coach Reichold aber­mals laut wer­den muss­te. Vor allem die zu die­sem Zeit­punkt fast rekord­ver­däch­ti­ge Anzahl an Fehl­auf­schlä­gen ver­är­ger­te den Trai­ner. Das Team gelob­te Bes­se­rung und setz­te die­ses Ver­spre­chen sofort in die Tat um. Erneut konn­te man einen deut­li­chen Rück­stand Mit­te des Sat­zes wett­ma­chen und zeig­te eine star­ke Reak­ti­on. Mit einem Schluss­spurt sicher­te sich die DJK schluss­end­lich noch den 25:21 Satz­ge­winn und war nur noch einen Satz vom so ersehn­ten 3:0 Sieg ent­fernt. Aller­dings gestal­te­te sich auch der Beginn des drit­ten Sat­zes mehr als holp­rig. Die Eggols­hei­me­rin­nen spiel­ten zwar immer wie­der schö­ne Angrif­fe her­aus, die Geg­ner aus Ebersdorf/​Grub krat­zen im Gegen­zug aber schon tot geglaub­te Bäl­le ein ums ande­re Mal wie­der her­aus. Bis Mit­te des Sat­zes blie­ben bei­de Teams somit auf Augen­hö­he. Aller­dings schal­te­ten die Mädels vom Egger­bach erneut einen Gang höher und pack­ten ihren berühm­ten Schluss­spurt aus. Am Ende konn­te man die­ses hart umkämpf­te Spiel doch deut­lich mit 25:17 und damit 3:0 für sich entscheiden.

Die DJK hielt sich dies­mal also schad­los und konn­te somit den Rück­stand auf den Spit­zen­rei­ter aus Bay­reuth auf nur noch einen Satz ver­kür­zen. Damit sind nun alle Augen der Eggols­hei­me­rin­nen am kom­men­den Sams­tag nach Bay­reuth gerich­tet, wo die erst­plat­zier­ten Bay­reu­ther ihren letz­ten Spiel­tag gegen die SG Röden­tal sowie die SG Team­work Ebersdorf/​Grub absol­vie­ren. Danach wird sich ent­schei­den, ob die DJK den Auf­stieg am 25.2. zum letz­ten Heim­spiel­tag noch selbst in der Hand hat. Geg­ner dann wer­den die SG Röden­tal und die N.H. Young Vol­leys 2 sein. Alle Dau­men sind gedrückt, die Hoff­nung stirbt bekann­ter­ma­ßen zuletzt.

Es spiel­ten: Lisa Reichold, Miri­am Gaß­mann, Lau­ra Len­zen, Ramo­na Geck, Sven­ja Pal­la, Julia Hutz­ler, Melis­sa Arneth, Mar­len Rop­pelt, Han­nah Zamet­zer, Loui­sa Schmidt

