Das Spen­den­kon­to des Land­krei­ses Bam­berg für die Erd­be­ben­op­fer im tür­kisch-syri­schen Grenz­ge­biet hat durch den Spen­den­ma­ra­thon von Radio Bam­berg einen deut­li­chen Schub erhal­ten. Bis zum Diens­tag­abend sind über 10.000 Euro von mehr als 100 Spen­de­rin­nen und Spen­der ein­ge­gan­gen. „Ich bin allen, die in die­ser Situa­ti­on ihre Soli­da­ri­tät mit den Betrof­fe­nen die­ser schreck­li­chen Kata­stro­phe zei­gen, sehr dank­bar“, so Land­rat Johann Kalb.

Spen­den sind mög­lich auf das Kon­to des Land­krei­ses Bam­berg, IBAN: DE58 7705 0000 0000 0710 01, Ver­wen­dungs­zweck „Erd­be­ben“. Das Geld wird direkt an Orga­ni­sa­tio­nen wei­ter­ge­lei­tet, die unmit­tel­bar vor Ort unterstützen.