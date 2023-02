Mit Hei­mat­pfle­ge­rin Ingrid Ott an der Spit­ze wird sich der Land­kreis Coburg wei­ter um die Auf­nah­me des Hand­werks der Pup­pen­her­stel­lung in die Lan­des­li­ste des imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes bemü­hen. Wie die Bemü­hun­gen zu einem Erfolg füh­ren kön­nen, hat Ingrid Ott dem Kreis­aus­schuss für Bil­dung, Kul­tur und Sport bei einer Sit­zung im Neu­stadter Arnold-Gym­na­si­um vorgestellt.

Der jüng­ste Erfolg für das Cobur­ger Land, wenn es um das imma­te­ri­el­le Kul­tur­er­be in Bay­ern geht, liegt ja nicht lan­ge zurück: Erst Ende Janu­ar ist das Neu­stadter Kin­der­fest in die Lan­des­li­ste auf­ge­nom­men wor­den. Die eben­falls für eine Ein­stu­fung als imma­te­ri­el­les Kul­tur­er­be vor­ge­schla­ge­ne Pup­pen­her­stel­lung hin­ge­gen nicht. Dabei hat­te Ingrid Ott (Röden­tal) als zustän­di­ge Hei­mat­pfle­ge­rin für den Bereich „Brauch­tum und Tra­di­ti­on“ schon jede Men­ge Vor­ar­beit für eine stim­mi­ge Bewer­bung geleistet.

Wie Ingrid Ott dem Aus­schuss berich­te­te, habe das in Bay­ern zustän­di­ge Prü­fungs­ko­mi­tee „durch­aus Poten­zi­al“ in der Bewer­bung gese­hen. Des­halb wur­de der Vor­schlag auch nicht abge­lehnt, son­dern mit der Bit­te um eine Nach­be­ar­bei­tung zurück­ge­stellt. Sehr wich­tig sei dem Prü­fungs­ko­mi­tee gewe­sen, dass das Hand­werk der Pup­pen­her­stel­lung im Cobur­ger Land noch aktiv aus­ge­übt oder gepflegt wer­de. Um die­se zen­tra­le Anfor­de­rung zu erfül­len, sucht die Kreis­hei­mat­pfle­ge­rin mit Unter­stüt­zung des Fach­be­rei­ches „Bil­dung, Kul­tur, Sport“ am Land­rats­amt der­zeit nach geeig­ne­ten Partnern.

So ganz über­ra­schend kam die abwar­ten­de Hal­tung des Prü­fungs­ko­mi­tees für die Kreis­hei­mat­pfle­ge­rin nicht – schließ­lich wur­de ja nicht nur das Neu­stadter Kin­der­fest in die Liste des imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes auf­ge­nom­men, auch das Frie­dens­fest in Mee­der hat erst seit dem ver­gan­ge­nen Jahr die­ses Sta­tus. Des­halb nahm Ingrid Ott die Absa­ge sport­lich: „Bei drei Bewer­bun­gen aus einem Land­kreis muss­te ein­fach erst ein­mal eine rausfallen.“

Ziel der Hei­mat­pfle­ge­rin ist es, in den näch­sten Mona­ten eine erfolg­ver­spre­chen­de Bewer­bung zur Auf­nah­me in die Lan­des­li­ste des imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes auf den Weg zu brin­gen. Die näch­ste Aus­wahl­run­de wird dann im Jahr 2024 stattfinden.

Land­rat Seba­sti­an Straubel ist opti­mi­stisch, dass es mit der Auf­nah­me in die Lan­des­li­ste klap­pen kann: „Ich fin­de es gut, dass wir bei der Bewer­bung am Ball blei­ben. Die Pup­pen­her­stel­lung war ein Hand­werk, das über Gene­ra­tio­nen hin­weg unser Cobur­ger Land geprägt hat. Bei der Spiel­wa­ren­mes­se in Nürn­berg haben unse­re hei­mi­schen Fir­men aber gera­de erst gezeigt, dass Pup­pen aus dem Cobur­ger Land auch heu­te noch welt­weit bekannt und geschätzt sind.“ Er kön­ne sich gut vor­stel­len, dass die Pup­pen­her­stel­lung wie unser Frie­den­fest in Mee­der und das Neu­stadter Kin­der­fest als Teil des imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes aner­kannt wer­de, sag­te der Land­rat: „Auf dem Weg dahin wer­den wir unse­re Kreis­hei­mat­pfle­ge­rin Ingrid Ott nach Kräf­ten unterstützen.“