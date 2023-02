Die Ozo­bots sind los!

Die Robo­ter sind los in der Stadt­bü­che­rei am Sams­tag, 18. Febru­ar, 10.30 Uhr. Kin­der von sie­ben bis neun Jah­ren kön­nen in einem span­nen­den Work­shop erste Erfah­run­gen im Pro­gram­mie­ren sam­meln. Stift und Papier genü­gen, um die klei­nen Robo­ter auf Rei­sen zu schicken.

Die Ver­an­stal­tung fin­det in der Stadt­bü­che­rei, Obe­re König­stra­ße 4a in Bam­berg, statt. Anmel­dung unter Tele­fon 0951/98119–17 oder info@​stadtbuecherei-​bamberg.​de.