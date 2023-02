Der Geschichts­ver­ein Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW) lädt für Sams­tag, 18. Febru­ar, 15 Uhr, alle Mit­glie­der und son­sti­gen Geschichts­in­ter­es­sier­ten in das Bür­ger­haus in Red­witz a. d. Rodach, Am Markt 5, ein. Dort fin­det die dies­jäh­ri­ge Mit­glie­der­ver­samm­lung des CHW statt. Die Anwe­sen­den erhal­ten einen Rück­blick auf das ver­gan­ge­ne Ver­eins­jahr. Zuvor refe­riert Thi­lo Hanft, Red­witz, über das Gebäu­de: „Vom Han­dels­haus zum Bür­ger­haus“ ist sein Vor­trag über­schrie­ben, der wich­ti­ge Ein­blicke in die jüdi­sche Geschich­te von Red­witz gewährt.

Für Kaf­fee und Kuchen ist gesorgt. Die Ver­an­stal­tung ist kosten­frei und ohne Vor­anmel­dung zugänglich.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.chw​-fran​ken​.de.