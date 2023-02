Die Sel­ber Wöl­fe sichern sich in letz­ter Minu­te die Dien­ste von Ver­tei­di­ger Maxi­mi­li­an Gläßl

Der 25-Jäh­ri­ge war bereits im Nach­wuchs für die Sel­ber Wöl­fe aktiv und kehrt nun für ein lang­fri­sti­ges Enga­ge­ment zurück. Zuletzt war der Links­schüt­ze für die Löwen Frank­furt in der DEL aktiv. Maxi­mi­li­an Gläßl wird bereits am Wochen­en­de spiel­be­rech­tigt sein. Eine aus­führ­li­che Mel­dung folgt in den näch­sten Tagen.

Sel­ber Wöl­fe, DEL2 – neu, zuletzt Löwen Frank­furt, DEL

Maxi­mi­li­an Gläßl

Geburts­tag: 13.03.1997

Geburts­ort: Marktredwitz

Grö­ße: 1,89 m

Gewicht: 90 kg

Spie­le Tore Vor­la­gen Strafen:

Löwen Frank­furt: 35 0 2 14

Die Sel­ber Wöl­fe wün­schen Maxi­mi­li­an Gläßl eine erfolg­rei­che und ver­let­zungs­freie Sai­son 2022/2023.