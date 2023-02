Liz­zy Aumei­er ist mit ihrem Pro­gramm „Jetzt erst recht!“ am Frei­tag, den 17. Febru­ar um 20 Uhr im Erlan­ger Fif­ty-Fif­ty zu sehen.

Wir haben es also über­lebt! Sie ja auch, sonst könn­ten Sie das jetzt nicht lesen, oder wären nicht hier…! Und ich kann ihnen sagen, wie froh ich dar­über bin! Unse­re Kul­tur in Coro­nastar­re – zum Glück kein Kor­orn­ar­in­fakt, auch wenn es sich fast so anfühlt! Nun heißt es auf­ste­hen, die Ärmel hoch­krem­peln, die Coro­na ‑nein, die Kro­ne rich­ten, den Kopf heben und weiterlachen!!!

Nicht nur ich füh­le mich nach die­ser Zeit, wie nach einem Sport­un­fall, bei dem ich einen Medi­zin­ball ver­schluckt habe! Auch wenn nicht wirk­lich das Gefühl auf­kam, aber die Zeit und das Leben ging und geht unauf­halt­sam wei­ter! Die The­men wech­seln… Trump ist weg, Coro­na geht uns auf den Wecker… Natür­lich geht es (nicht nur) um mich! Ein erneu­tes Feu­er­werk an The­men, die in letz­ter Zeit sicher auch euch beweg­ten, durch­setzt mit einem, nie dage­we­se­nen Coross over an musi­ka­li­schen High­lights beglei­tet von Svet­la­na Kli­mo­va an Vio­li­ne und Klavier!