Und der Sie­ger ist: Störn­hof in der Markt­ge­mein­de Wiesenttal

75 Ein­woh­ner und 15 Gewer­be­be­trie­be machen den Orts­teil Störn­hof, der zur Markt­ge­mein­de Wie­sent­tal gehört, zu dem Ort ab 50 Ein­woh­nern mit der höch­sten Gewer­be­dich­te – auf 1.000 Ein­woh­ner gerech­net – im gesam­ten Land­kreis Forch­heim. Die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Forch­heim hat­te im Okto­ber letz­ten Jah­res den Wett­be­werb „Spieg­lein, Spieg­lein an der Wand, wel­cher Ort hat die höch­ste Gewer­be­dich­te im gan­zen Land(kreis Forch­heim)?“ aus­ge­schrie­ben. Über die Hälf­te der land­kreis­an­ge­hö­ri­gen Gemein­den haben sich betei­ligt. Am ver­gan­ge­nen Frei­tag fand dann die offi­zi­el­le Preis­ver­lei­hung im Gast­haus Hof­mann in Störn­hof statt. Anwe­send waren Land­rat Her­mann Ulm, Bür­ger­mei­ster Mar­co Traut­ner, Wirt­schafts­för­de­rin Anna Huber, ein Groß­teil der Gewer­be­trei­ben­den aus Störn­hof sowie Vere­na Rich­ter, Fili­al­lei­te­rin der VR Bank Bam­berg-Forch­heim, die das Preis­geld in Höhe von 1000 Euro mit­brach­te. Das Preis­geld wur­de von Bür­ger­mei­ster Traut­ner in Emp­fang genom­men und soll der Dorf­ge­mein­schaft Störn­hof zugutekommen.